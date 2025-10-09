Бюджетный кроссовер от Toyota получил новый стильный вариант. Фото

Бюджетный кроссовер Daihatsu Rocky от Toyota известен в некоторых странах как по-настоящему доступный автомобиль. В основном эта модель привлекает молодых покупателей. И для них появился новый стильный вариант в линейке.

Наверняка их внимание привлечет новое крутое исполнение машины, о котором стало известно Carscoops. Бюджетную модель Daihatsu Rocky в новой модификации выполнили в стиле варианта Limited Edition 2025 года, который официально рассекретили ранее.

Новую модификацию создали на базе стандартной модели. Но эта версия получила несколько изменений, которые заметны невооруженным глазом.

Маленький кроссовер Daihatsu Rocky получил неокрашенный темный декор, новые бамперы, другую переднюю решетку и специальные колесные диски диаметром 16 дюймов.

Двигатели остались без изменений: турбированный мотор на 1 л выдает 97 л.с., в то время как 1,2-литровый атмосферный двигатель предлагает 87 сил. В линейке есть и гибридная силовая установка. Цена Daihatsu Rocky 2025 года – от 12 800 долларов.

