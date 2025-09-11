Большой Duster: чем новый бюджетник Renault Boreal отличается от Dacia Bigster

Новый бюджетный кроссовер Renault Boreal 2026 модельного года фактический представляет собой большой и более практичный Renault Duster 3 поколения. То есть это перелицованная модель Dacia Bigster. Рассказываем, чем они отличаются.

OBOZ.UA напоминает, что большой бюджетный кроссовер построен на модифицированной платформе Renault Duster и является вариацией Dacia Bigster. При этом в отличие от оригинала кроссовер Boreal получил уникальный дизайн.

Визуально модель Renault Boreal 2026 выполнили в новом корпоративном стиле, который собран из крупных геометрических элементов. В свою очередь, кроссовер Dacia Bigster в целом получил дизайн Duster.

Это продолжается и в задней части. А все кузовные панели Boreal уникальные.

Двигатель пока заявлен один – бензиновый турбо 1,3 л (154 л.с.), но силовые установки могут отличаться в зависимости от рынка. Отмечается, что Boreal разработали в том числе для Восточной Европы. Скорее всего, машина появится и в Украине.

