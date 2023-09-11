BMW провела тесты водородного кроссовера iX5 Hydrogen в пустыне

Немецкая компания BMW продолжает серию дорожных и внедорожных тестов нового поколения водородных автомобилей. Тестовые кроссоверы iX5 Hydrogen проходят испытания в самых разнообразных климатических и дорожных условиях.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. История исследований водорода в качестве топлива для автомобилей конструкторы немецкого концерна BMW ведут с конца 70-х годов прошлого века. Новой страницей в многолетней программе исследований стали испытания кроссовера BMW iX5 Hydrogen с водородными топливными ячейками. Тесты стартовали в феврале нынешнего года. Очередной раунд прошел в Арабских Эмиратах. Автомобилю предстояло противостоять не только пескам и пыли, но и высоким температурам, достигавшим 45°C.

Высокоэффективная система топливных элементов, два водородных бака, электродвигатель и аккумуляторная батарея в сочетании с центральным блоком управления автомобилем продемонстрировали свою выдающуюся производительность. Команда разработчиков из Мюнхена исследовала как функциональность всех электрических систем в экстремальных условиях, так и обеспечение охлаждения в условиях пустыни.

BMW iX5 Hydrogen оснащен топливной системой с водородными элементами, которая генерирует мощность 125 кВт (170 л.с.). Она интегрирована в электрическую платформу BMW eDrive 5-го поколения, которая объединяет электромотор, трансмиссию и управляющую электронику в едином компактном модуле. Суммарная мощность силовой установки достигает295 кВт (401 л.с.). Питание для системы обеспечивают 2 карбоновых резервуара с водородом, в котором он содержится под давлением в 700 бар. Общий объем баков составляет 6 кг водорода. Их хватит, чтобы BMW iX5 Hydrogen смог преодолеть без остановки 504 км по циклу WLTP.

Водородные автомобили BMW в настоящее время эксплуатируются в Европе, Японии, Корее, Китае, США и на Ближнем Востоке. Цель испытаний состоит в том, чтобы оценить возможность повседневного использования автомобилей на водороде, а также получить важные знания для разработки серийной модели. Кроме того, в рамках проекта оказывается поддержка на региональном уровне в развитии заправочной инфраструктуры, которую можно использовать с технологией заправки под давлением 700 бар для всех категорий транспортных средств – от легковых автомобилей и небольших фургонов до автобусов и тяжелых грузовиков.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания BMW организовала выпуск силовых агрегатов на водороде.