Без четырех колец: Audi запускает новый концептуальный бренд электромобилей

В то время, когда некоторые автомобильные бренды смело запускают линейки электромобилей под собственным именем, некоторые производители прибегают к стратегии запуска новых наименований. По крайней мере, на некоторых рынках.

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Именно так решила поступить немецкая конюшня Audi. Как пишет издание Autocar, она запустит для китайского рынка новый бренд авто на электродвигателях. Он будет называться AUDI и лишится четырех колец на шильдике. Бренд стартует в рамках расширения совместного предприятия с давним партнером SAIC.

Аудиторию новой марки определяют как молодых, ориентированных на технологии китайских покупателей электромобилей. Для них уже разработали концепцию электрического универсала AUDI E. Начало его производства запланировано на 2025 год. Универсал должен стать первой из трех новых моделей AUDI, остальные две – седан и внедорожник, которые должны появиться в Китае в 2026 и 2027 годах.

Расширение совместных операций Audi и владельца MG SAIC направлено на то, чтобы использовать репутацию первой в области дизайна и проектирования с возможностями второй по скорости выхода на рынок и местным опытом. Примечательно, что первая модель AUDI была разработана всего за 18 месяцев — практически вдвое быстрее традиционных моделей Audi.

Генеральный директор Audi Гернот Деллнер подчеркнул, что партнерство Audi-SAIC закладывает основу для "нового поколения передовых интеллектуальных автомобилей, которые будут эксклюзивными для Китая". Отказ от традиционной эмблемы бренда с четырьмя кольцами свидетельствует о новом направлении как в дизайне, так и в брендинге.

Что касается характеристик новинки, то она будет иметь длину 4870 мм, ширину 1990 мм и высоту 1460 мм, а следовательно по всем измерениям будет немного больше нового универсала с традиционным двигателем Audi A5 Avant. Это должно обеспечить большее внутреннее пространство и вместительность для китайской модели.

Стиль E совмещает в себе яркий дизайн светодиодных фонарей с чистой и в значительной степени лишенной украшений поверхностью. Это придаст ему более монолитный вид, чем более поздние модели основного бренда Audi.

Основанный на новой усовершенствованной цифровой платформе, разработанной Audi и SAIC, новый универсал оснащен электрической архитектурой 800 В и двухмоторной трансмиссией, обеспечивающей общую мощность 754 л. с. и крутящий момент 800 Н-м. Благодаря полному приводу Quattro и возможности векторизации крутящего момента AUDI заявляет о разгоне от 100 км/ч за 3,6 секунды.

Аккумулятор емкостью 100 кВтч также обеспечивает E запас хода более 700 км в соответствии со стандартами испытаний CLTC в Китае. Детали скорости зарядки пока не разглашаются, но первая модель AUDI обеспечивает пополнение запасов электроэнергии на 300 км за 10 минут с помощью мощного зарядного устройства постоянного тока.

Другие функции, которые анонсируют для предстоящей серийной версии нового универсала – это полный привод и пневматическая подвеска. Внутри E есть один отдельно стоящий изогнутый сенсорный экран и четыре кресла – водительское и три пассажирских. Подчеркивая люксовый характер автомобиля, в салоне используется сочетание натуральных волокон и деревянных элементов отделки.

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