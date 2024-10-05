Ажиотажный кроссовер Nissan вдвое дешевле Логана прошел модернизацию. Фото

Бюджетный кроссовер Nissan Magnite 2024 года – дешевая модель японского бренда, которая оказалась вдвое дешевле Рено Логан. За несколько лет на рынке вокруг машины сформировался ажиотажный спрос. Модернизированный вариант показали на официальных фото.

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О новинке сообщает Carscoops. Дешевый кроссовер Nissan Magnite 2024 претерпел небольшое обновление и поступил в продажу с автоматической КПП или вариатором в качестве опции. В стандарте – МКПП.

Автомобиль ориентирован на покупателей, которые хотят получить доступный современный кроссовер. Машина сохранила эффектный дизайн, что является редкостью для бюджетного сегмента. Дизайнеры обновили бамперы, светотехнику и колесные диски.

К выбору доступны двигатель объемом 1 л (72 л.с.) и турбированный 1 л (100 л.с.). Оснащение Nissan Magnite включает мультимедийную систему с Apple CarPlay и Android Auto, климат-контроль, две подушки безопасности, камеры кругового обзора.

Цена Nissan Magnite 2024 – от 7000 долларов.

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