Hyundai отправит в продажу долгожданный недорогой кроссовер

Долгожданный бюджетный кроссовер Hyundai Inster 2025 модельного года готов отправиться в продажу. Недорогой автомобиль уже рассекретили официально. Теперь появилась цена модели.

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Ожидалось, что модель назовут Hyundai Casper Electric, ведь именно на основе Casper построили новинку. Скоро стартуют продажи Hyundai Inster. А первые покупатели получат свои машины в конце 2024 года. Детали сообщает Motor1.

Бюджетная модель почти полностью унаследовала дизайн дешевого кроссовера Hyundai Casper. Изменили разве что светотехнику, бамперы и колесные диски. Длина увеличилась до 3825 мм, но это все равно очень небольшой автомобиль.

Мощность электромотора составляет 97 и 115 л.с. в зависимости от выбранной модификации. Запас хода – 300 км от батареи емкостью 42 кВтч и 355 км от блока на 49 кВтч.

Пока объявлена цена Hyundai Inster для Великобритании – 23 495 фунтов стерлингов. Главный соперник – бюджетный электрокар Dacia Spring.

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