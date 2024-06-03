Автомобили бывшего украинского бизнесмена отзывают из-за серьезного риска

Автомобили VinFast предлагаются покупателям как недорогие модели. Основал эту компанию бывший украинский бизнесмен, который создал линейку продуктов под брендом "Мивина". Но у VinFast проблемы – некоторые автомобили отзывают из-за серьезного риска в случае ДТП.

Об этом стало известно Carscoops. Вьетнамские электрокары VinFast VF 8 не так давно вышли на рынок США. Теперь выяснилось, что 284 экземпляра этой модели необходимо отозвать для модернизации.

Оказалось, что эти электрические кроссоверы оснащены неподходящими подушками безопасности. Каким-то образом в машины попали компоненты, предназначенные для предсерийных прототипов. Они не должны были оказаться у покупателей.

В ДТП подушка безопасности может не сработать. Североамериканские дилеры займутся этим вопросом, но продажи автомобиля приостановили везде.

Ранее также сообщалось о другой проблеме с этой машиной – в апреле автомобиль врезался в дерево и загорелся. В результате ДТП погибла семья из четырех человек (вместе с двумя детьми). Была информация, что в машине обнаружилась проблема с рулевым управлением. Компания попала под расследование.

OBOZ.UA недавно рассказывал про остановку продаж популярной модели Mazda.