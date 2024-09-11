Американский Lucid показал своего самого дешевого соперника Tesla

Американский автопроизводитель Lucid показал свою самую дешевую модель для соперничества с Tesla. Конечно, это кроссовер. И, разумеется, электрокар. Собственно, Lucid только EV и производит.

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Новый кроссовер Lucid показали на первом фото. Это тизер, которым компания пытается подогреть интерес к новой модели. Имени у машины пока нет – во всяком случае, его не называют. Детали сообщает Motor1.

Электромобиль Lucid получит базовую позицию в линейке и расположится ниже моделей Air и Gravity. Ориентировочная цена – менее 50 000 долларов. Кроссовер Tesla Model Y – очевидный соперник.

На первом фото показали не так много. Хотя уже можно с уверенностью сказать, что новинка дизайном сильно отличается от Air и Gravity, которые выполнены в общей стилистике.

Никаких характеристик не предоставили. Но отметили, что благодаря собственной технологической экспертизе хотят предложить конкурентный запас хода от меньшего по размерам и весу батарейного блока. Производство электрокроссовера обещают начать в 2026 году.

OBOZ.UA ранее рассказывал про модернизацию, которую скоро претерпит Tesla Model Y.