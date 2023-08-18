Acura представила первый в своей истории электромобиль. Видео

Японский премиальный бренд Acura возродил модель ZDX. Кроссовер станет первым в истории марки электромобилем.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компания Acura вступила в конкурентную борьбу за покупателей, которые решили пересесть с машин с ДВС на электромобили. Первенцем марки с электрическим силовым агрегатом стал кроссовер ZDX.

Новинка будет предложена в двух вариантах исполнения. Первый имеет в своем арсенале один электромотор мощностью 254 кВт (345 л.с.), который приводит в движение передние колеса. Для более требовательных покупателей адресована версия с полным приводом и двумя электромоторами суммарной мощностью 373 кВт (507 л.с.). Кроме того, более мощный вариант можно заказать в исполнении Type S.

Автомобиль стал результатом кооперации Honda и General Motors. В основе новинки лежит платформа Utlium американского концерна, в доработке которой принимали участие специалисты компании Honda. Литий-ионная батарея емкостью 102 кВтч позволяет преодолевать на одной зарядке до 523 км. Для восполнения запаса электричества можно использовать зарядные станции мощностью до 190 кВт. Стационарные станции позволят "дозаправить" батарею за 10 минут, обеспечив запас хода до 130 км.

Спортивная версия Type S отличается регулируемой по высоте пневмоподвеской, адаптивными амортизаторами и мощными тормозами Brembo с желтыми суппортами и 6-ю поршнями. Особый режим Sport позволит в полной мере реализовать потенциал пары электромоторов.

В салоне ZDX появилась цифровая панель с 11-дюймовой шкалой приборов и 11,3-дюймовым сенсорным экраном инфо-развлекательной системы с разнообразными сервисами Google. Меломаны оценят аудиосистему Bang & Olufsen, которая впервые появилась на машинах бренда. В дороге водителю помогут многочисленные электронные системы, а версия Type S первой среди моделей Acura получит систему полуавтоматического управления на автомагистралях.

Acura ZDX презентовали на автошоу в Калифорнии. Стоимость версии A-Spec стартует с отметки $60 тысяч, а за Type S придется выложить не менее $70000. Первые покупатели получат свои электрокроссы в первом квартале будущего года.

Как сообщал ранее , Acura, Ford и Kia названы "Автомобилями года" в Северной Америке.