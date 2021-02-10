Водителей на 'лысой' или летней резине надо штрафовать, – советник главы МВД

В сложных погодных условиях из-за мощных снегопадов в Украине одной из причин многочисленных ДТП является то, что некоторые водители пользуются или летней, или "лысой" резиной. Министерство внутренних дел будет инициировать принятие закона, который будет обязывать использовать сезонные шины.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко. В ведомстве хотят внести в закон "О дорожном движении" предложения о штрафах за несоответствующую резину, добавил он.

"Еще один момент – использование определенной глубины протектора для грузового транспорта. Потому что так же из-за грузового транспорта, из-за лысой резины у нас создаются пробки на дорогах", – заметил Мартыненко.

"Ситуация на трассах междугороднего или межобластного сообщения очень часто блокируется как раз за счет того, что фуры ездят на резине, не соответствующей дорожной ситуации, они считают, что могут с этим справиться. Но физику не обманешь. Автомобиль на лысой резине останавливается на льду или снегу и блокирует проезд всем остальным", – подчеркнул советник министра.

Мартыненко не стал называть размер штрафов, которые должны применяться к нарушителям. Однако он отметил, что сумма штрафа должна быть достаточной, чтобы заставить водителей "переобувать" свои машины.

Советник министра сообщил, что на следующей неделе министерство намерено провести рабочую встречу с народными депутатами, чтобы ускорить принятие необходимых изменений в законодательство. "Я думаю, что мы используем все возможные пути, в том числе через Кабмин, через народных депутатов", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, из-за мощных снегопадов в Украине значительно ухудшилась ситуация на дорогах. Зафиксированы случаи, когда легковые автомобили вытаскивали из снега грузовики.