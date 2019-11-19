Летел более 200 км/ч: в Киеве лихач побил антирекорд по скорости

В Киеве на Столичном шоссе зафиксирована рекордная скорость, с которой водитель авто нарушил правила дорожного движения – 222 км/ч.

Об этом сообщается на странице Центра организации дорожного движения в Facebook. Цифру показала электронная система TruSign.

"К сожалению, и в целом результаты мониторинга скорости неутешительны. Разрешенный скоростной режим нарушили 19 556 транспортных средств, а это – 67,8% от общего количества авто, которые проехали по трассе в сутки", – сообщили в центре.

В Киеве лихач побил антирекорд по скорости

При этом 6,88% (1983) автомобилей превысили скорость более чем на 50 км от разрешенной. Таким образом средняя скорость движения по Столичному шоссе в сутки составляла 76,4 км/ч.

Напомнили также о допустимой скорости на магистралях Киева в зимний период – 50 км/ч.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 октября Верховная Рада Украины ввела штрафы за перевозку детей не в автокреслах. Водителям-нарушителям придется заплатить от 510 до 850 гривен.

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