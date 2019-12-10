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10 декабря • обновлено в 16:38
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/ Авто

В Киеве сфотографировали авто полиции США

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В Соломенском районе столицы сфотографировали довольно необычный автомобиль. Мало того, что сама по себе машина редкая для наших дорог, так у нее еще и нетипичное "оборудование".

Перед нами – автомобиль полиции США (Не ожидали такое увидеть в Украине?). Что касается модели, то, как выяснил OBOZREVATEL, это культовый седан Chevrolet Caprice IV поколения.

Однако, сложно сказать, оригинальный ли это "полис-кар". С одной стороны, привезти такой автомобиль из США не составляет труда, плюс все необходимые атрибуты соблюдены: у машины правильная раскраска (черно-белая), есть надписи и герб полиции, установлена мигалка и "кенгурятник" для тарана, а вместо обычных колес – специальные усиленные диски и шины. Но с другой – уж слишком свежо выглядит "раскраска", как для автомобиля возрастом под 30 лет, который, к тому же, ещё и нещадно эксплуатировался на службе.

Так или иначе, но это действительно интересный экземпляр на наших дорогах. В комментариях к фото, которые были опубликованы в Фейсбуке, один из пользователей отметил, что неоднократно видел этот автомобиль на Воскресенском массиве (в Киеве), вот только на ночь владелец снимает с него мигалку – по всей видимости, чтобы не украли.

Авто полиции США в Киеве

Авто полиции США в Киеве

Подслушано у водителей Киев, facebook

Отметим, что Chevrolet Caprice IV поколения выпускался в 1990-1996 годах. Это довольно крупный седан с рамной конструкцией кузова, который оснащался двигателями V8 (объемом 4.3, 5.0 и 5,7 л) и автоматической коробкой передач. Производился он как для полиции, так и гражданского рынка.

Chevrolet Caprice IV

Chevrolet Caprice IV

jalopnik.com

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
авто полиция
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