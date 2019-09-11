В Германии открылся знаменитый Франкфуртский автосалон: самые интересные новинки. Фото

На Франкфуртском автосалоне, который продлится в Германии до 22 сентября, несмотря на отсутствие ряда крупных производителей, показали множество новинок, которые уже успели окрестить революционными.

Об этом сообщает repubblica.it (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Большинство из представленных на выставке моделей — электрокары нового поколения или концепты, призванные дать представление о безумных идеях, которые могут найти применение в автомобилях будущего.

Так, Land Rover привез во Франкфурт Defender нового поколения, над внешним видом которого дизайнеры компании размышляли почти 30 лет. Компания решила отказаться от фирменной конструкции с рамой лестничного типа и неразрезными мостами. В новом автомобиле сделали несущий кузов, базирующейся на легком алюминиевом монококе.

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Defender Land Rover

Отмечается, что на момент запуска внедорожник предложат с бензиновыми и дизельными моторами, а также в виде гибрида.

Porsche также представил революционную новинку – электрический спорткар Taycan. На момент запуска Porsche Taycan будет представлен в двух топовых модификациях — Turbo и Turbo S. Отмечается, что это первый автомобиль с нулевым уровнем выбросов.

Taycan Porsche

Новинкой похвастался и Volkswagen. Компания показала электромобиль ID.3 – первый серийный автомобиль немецкой марки, выпущенный на инновационной платформе MEB.

Volkswagen ID.3 Volkswagen

Honda продемонстрировала миру электрокар Honda e, выполненный в ретростиле. Авто предложат с электромоторами мощностью 136 или 150 л. с., которые позволят разгоняться до 100 км/ч за 8 секунд.

Honda e Honda

Lamborghini Sian стал не только первым автомобилем итальянской марки, в котором применили электрические технологии, но и самым мощным серийным авто в истории.

Lamborghini Sian Lamborghini

Также публика увидела новинки от Audi – Audi RS7 Sportback – и BMW – BMW X6.

Audi RS7 Sportback Audi

BMW X6 BMW

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе заметили один из самых дорогих внедорожников в мире Rolls-Royce Cullinan, который стоит в среднем 12,5 млн гривень.

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