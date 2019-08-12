Украинских водителей ждут важные изменения на дорогах: в чем суть

До конца года в Украине водители начнут получать "письма счастья" с штрафами за нарушения ПДД. Также для нарушителей будет введена система штрафных баллов.

Подробности нововведений для водителей сообщил в эфире ObozTV начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий.

Как заявил Криклий, данные новшества должны были заработать еще два года назад, однако нормативно-правовую базу для них создали лишь сейчас.

На вопрос, когда в Украине заработает система видеофиксации нарушений ПДД, чиновник отметил: "До конца года. Модель жизнеспособная".

По его словам, стоит вопрос технической реализации: "Киев уже закупил 10 камер, их установили в 10 локациях и согласовали с полицией. Другие города пока что ждут".

Криклий сообщил, что у нарушителей "сначала будут виртуальные баллы отчисляться, в дальнейшем будет полноценный админштраф, когда ты исчерпал 150 баллов". Он уточнил, что штрафы можно увидеть в электронном кабинете водителя и оплатить их.

"Штраф налагается на владельца авто, но владелец может сообщить, кто был за рулем. Плюс появляется такая новелла как "надлежащий пользователь". Это особо важно для юридических компаний, для лизинговых компаний, для прокатных организаций. Они ее вносят в электронный кабинет, в реестр, и мы будем штрафовать непосредственно того, кто был за рулем", – рассказал начальник Главного сервисного центра МВД.

"Будет несколько способов информирования нарушителя. Первый – по месту проживания, второй – смс-сообщение на телефон, третий – в электронный кабинет водителя вы можете зайти и идентифицировать, какие были нарушения – как автоматическая, так и не автоматическая видеофиксация", – объяснил Криклий.

newsone.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МВД Арсен Аваков заявлял, что на дорогах Украины будет установлено около 1000 камер для борьбы с нарушениями ПДД. По словам министра, водителей будут ожидать "чудовищные штрафы".

В свою очередь, автоюрист Денис Конюшко объяснил, как водители после массового внедрения видеофиксации на дорогах смогут уходить от ответственности за нарушения ПДД.

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