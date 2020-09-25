Украинские цены на б/у авто в сотни раз превысили немецкие: в чем загвоздка
Немецкие водители дешево продают б/у автомобили, чтобы не платить за них налоги и утилизационные сборы
Как правило, такие машины находятся в рабочем состоянии, но иногда требуют небольшого ремонта
В Украине за аналогичные модели просят совершенно другие деньги
Отечественный рынок подержанных автомобилей отличается от среднеевропейского, тем более немецкого. Украинские автомобилисты зарабатывают намного меньше, но за новые автомобили во всех странах просят приблизительно одни и те же деньги. Это заставляет украинцев продавать б/у авто намного дороже, чем они стоят на самом деле, чтобы "отбить" вложенные в покупку средства.
Ранее АвтоОбоз рассказывал о самых дешевых б/у автомобилях в Германии, которые можно купить даже за 10 евро. Мы решили выяснить, сколько те же модели могут стоить в Украине.
Разумеется, за 10 евро в Украине не найти автомобиль, пускай и подержанный. Из-за обозначенных выше причин у нас машины намного дороже в сравнении с немецким вторичным рынком. Нам лишь осталось разобраться, насколько велика разница.
Renault Clio
Из-за того, что немцы не ремонтируют старые авто, Renault Clio ранних поколений можно купить в Германии за 10 евро. Обслуживание автомобиля становится слишком дорогим. К тому же в Европе приходится платить повышенный налог за старое транспортное средство. В такой ситуации немцу проще и дешевле продать машину за бесценок.
В Украине найти такую машину можно от 1500 евро – в 150 раз дороже! Продавец указывает рабочее состояние и пробег 330 000 км. Немецкий же вариант располагал 128 000 пройденных километров.
Если нужен пробег поменьше – можно найти машину с 261 000 км на одометре, что все равно превышает авто из Германии в два раза. Цена при этом поднимается до 1700 евро – в 170 раз больше в сравнении с "оригиналом".
Volkswagen Golf
VW Golf является одним из наиболее популярных автомобилей среди украинских покупателей. Эту машину всегда у нас любили, но поток "евроблях" только укрепил теплые чувства населения к немецкой модели. В Германии цены на третье поколение хэтчбека стартуют с 20 евро. Пробег – 250 000 км, но машина на ходу.
В Украине самый дешевый вариант обойдется в 300 евро – в 15 раз дороже. Разница в цене не настолько драматичная, но в этом случае автомобиль сломан и годится только на запчасти. Пробег составляет 300 000 км, если это имеет какое-то значение.
Рабочие варианты начинаются с 1700 евро, что в 85 раз превышает стоимость аналога из Германии. Пробег в таком случае – 274 000 км. Если в Украине приблизиться к 250-тысячному пробегу (как у "Фольксваген Гольф" за 20 евро), получится 2000 евро. Это в 100 раз больше.
Volvo V40
В Германии за Volvo V40 1999 года просят 30 евро. Это совсем немного за "Вольво", к тому же, старые модели этого бренда очень надежны. Но в Украине такие автомобили ассоциируются с премиальным сегментом. Отсюда и цена – 4400 евро, что более чем в 140 раз превышает немецкий вариант.
Автомобиль, разумеется, на ходу, с пробегом 315 000 км и выглядит очень хорошо. Владелец отмечает исправное техническое состояние и новые расходники, которые недавно заменили.
Opel Astra
В Германии старый Opel Astra G готовы отдать за 40 евро. Автомобиль с пробегом 260 000 км требует незначительного ремонта, но находится в рабочем состоянии.
В Украине автомобили этой модели конкретно в поколении G очень популярны, предложений на вторичке много. Но самый дешевый автомобиль на ходу стоит почти 1800 евро – в 45 раз больше, чем в Германии. И пробег намного выше – 365 000 км.
Если ориентироваться на пробег 260 000 км, самый дешевый автомобиль в Украине обойдется в 2000 евро, что в 50 раз больше немецкого экземпляра. К тому же, машина после ДТП, хоть и на ходу.
За целый Opel Astra G с таким же пробегом просят минимум 3200 евро – в 80 раз дороже в сравнении с "оригиналом" из Германии.
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых дешевых новых кроссоверах в Украине.