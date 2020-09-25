Украинские цены на б/у авто в сотни раз превысили немецкие: в чем загвоздка

Отечественный рынок подержанных автомобилей отличается от среднеевропейского, тем более немецкого. Украинские автомобилисты зарабатывают намного меньше, но за новые автомобили во всех странах просят приблизительно одни и те же деньги. Это заставляет украинцев продавать б/у авто намного дороже, чем они стоят на самом деле, чтобы "отбить" вложенные в покупку средства.

Ранее АвтоОбоз рассказывал о самых дешевых б/у автомобилях в Германии, которые можно купить даже за 10 евро. Мы решили выяснить, сколько те же модели могут стоить в Украине.

Разумеется, за 10 евро в Украине не найти автомобиль, пускай и подержанный. Из-за обозначенных выше причин у нас машины намного дороже в сравнении с немецким вторичным рынком. Нам лишь осталось разобраться, насколько велика разница.

Renault Clio

Из-за того, что немцы не ремонтируют старые авто, Renault Clio ранних поколений можно купить в Германии за 10 евро. Обслуживание автомобиля становится слишком дорогим. К тому же в Европе приходится платить повышенный налог за старое транспортное средство. В такой ситуации немцу проще и дешевле продать машину за бесценок.

В Украине найти такую машину можно от 1500 евро – в 150 раз дороже! Продавец указывает рабочее состояние и пробег 330 000 км. Немецкий же вариант располагал 128 000 пройденных километров.

Если нужен пробег поменьше – можно найти машину с 261 000 км на одометре, что все равно превышает авто из Германии в два раза. Цена при этом поднимается до 1700 евро – в 170 раз больше в сравнении с "оригиналом".

Volkswagen Golf

VW Golf является одним из наиболее популярных автомобилей среди украинских покупателей. Эту машину всегда у нас любили, но поток "евроблях" только укрепил теплые чувства населения к немецкой модели. В Германии цены на третье поколение хэтчбека стартуют с 20 евро. Пробег – 250 000 км, но машина на ходу.

В Украине самый дешевый вариант обойдется в 300 евро – в 15 раз дороже. Разница в цене не настолько драматичная, но в этом случае автомобиль сломан и годится только на запчасти. Пробег составляет 300 000 км, если это имеет какое-то значение.

Рабочие варианты начинаются с 1700 евро, что в 85 раз превышает стоимость аналога из Германии. Пробег в таком случае – 274 000 км. Если в Украине приблизиться к 250-тысячному пробегу (как у "Фольксваген Гольф" за 20 евро), получится 2000 евро. Это в 100 раз больше.

Volvo V40

В Германии за Volvo V40 1999 года просят 30 евро. Это совсем немного за "Вольво", к тому же, старые модели этого бренда очень надежны. Но в Украине такие автомобили ассоциируются с премиальным сегментом. Отсюда и цена – 4400 евро, что более чем в 140 раз превышает немецкий вариант.

Автомобиль, разумеется, на ходу, с пробегом 315 000 км и выглядит очень хорошо. Владелец отмечает исправное техническое состояние и новые расходники, которые недавно заменили.

Opel Astra

В Германии старый Opel Astra G готовы отдать за 40 евро. Автомобиль с пробегом 260 000 км требует незначительного ремонта, но находится в рабочем состоянии.

В Украине автомобили этой модели конкретно в поколении G очень популярны, предложений на вторичке много. Но самый дешевый автомобиль на ходу стоит почти 1800 евро – в 45 раз больше, чем в Германии. И пробег намного выше – 365 000 км.

Если ориентироваться на пробег 260 000 км, самый дешевый автомобиль в Украине обойдется в 2000 евро, что в 50 раз больше немецкого экземпляра. К тому же, машина после ДТП, хоть и на ходу.

За целый Opel Astra G с таким же пробегом просят минимум 3200 евро – в 80 раз дороже в сравнении с "оригиналом" из Германии.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых дешевых новых кроссоверах в Украине.