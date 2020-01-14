Суперкар за $300 000: в Европе заметили редкое авто из Украины

В Польше сфотографировали редкий суперкар McLaren 720S. Автомобиль примечателен тем, что он – на украинской регистрации.

Как выяснил OBOZREVATEL, ранее этот "британец" уже попадал в поле зрения в Украине, но теперь его засняли в Европе.

Замеченный в Польше McLaren 720 на украинских номерах carspottingpolska, Instagram

Новости В Украине может появиться узбекский конкурент Renault Logan

Почему автомобиль вывезли, сказать сложно, есть две версии. Первая – автомобиль поехал на техобслуживание, ближайший фирменный сервис McLaren находится как раз в Польше. Вторая версия – машину отправили на зимний период в теплые страны с хорошими дорогами (или же она выехала вместе с хозяином).

Замеченный в Польше McLaren 720 на украинских номерах carspottingpolska, Instagram.com

Отметим, что McLaren 720S является одним из самых крутых суперкаров современности. Он оснащается 4,0-литровым би-турбо V8 мощностью 720 л.с., с которым до "сотни" ускоряется за 2,9 сек и набирает максимальную скорость в 340 км/ч. Машина выпускается мелкосерийно с 2017 года, цена каждого экземпляра – от 300 000 долларов.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в Украине засветился 6-колесный внедорожник Toyota стоимостью $300 000.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся