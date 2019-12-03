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3 декабря • обновлено в 20:42
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Новая Skoda Octavia 2020 скоро появится у дилеров

2.3т
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Новая Skoda Octavia 2020, которая дебютировала 12 ноября, отправилась в производство. Первые партии "Октавии" четвертого поколения появятся у дилеров к концу года.

Как сообщает OBOZREVATEL, на своем основном заводе в Млада-Болеславе Skoda планирует выпускать 1150 экземпляров новой Octavia в день. В год с конвейера будет сходить 400 000 авто.

Skoda Octavia 2020 - "пошли" первые партии

Skoda Octavia 2020 - "пошли" первые партии

skoda-auto.com

О характеристиках Skoda Octavia 2020 мы уже рассказывали детально. Более того, уже есть и цена новой "Октавии" для Европы (для Украины она станет известна позже).

Дизайн Skoda Octavia 2020

Дизайн Skoda Octavia 2020

skoda-auto.com

Дизайн Skoda Octavia 2020

Дизайн Skoda Octavia 2020

skoda-auto.com

Новости
Главные отличия Skoda Octavia 2020 от старой модели

Коротко отметим, что со сменой поколений самая популярная модель чешского бренда изменилась и внутри, и снаружи, при этом еще и выросла в размерах (в частности, длина лифтбэка выросла на 19 мм до 4689 мм, а ширина на 15 мм до 1829 мм). Также машина стала более обтекаемой – коэффициент аэродинамического сопротивления снизился с 0,31 до 0,26.

Skoda Octavia 2020 уже на конвейере

Skoda Octavia 2020 уже на конвейере

skoda-auto.com

Skoda Octavia 2020 отправился в производство

Skoda Octavia 2020 отправился в производство

skoda-auto.com

Новости
Сколько стоит самая дешевая Skoda Octavia 2020: появилась цена

Базой для Skoda Octavia 2020 служит фольксвагеновская платформа MQB, в моторную гамму автомобиля входят пять силовых установок: бензиновые 1.0 TSI (110 л.с.), 1.5 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (190 л.с.), плюс дизельный 2.0 TDI (115, 150 и 200 сил), а также газовый G-Tec на основе двигателя 1.5 TSI (130 л.с.).

Интерьер Skoda Octavia 2020

Интерьер Skoda Octavia 2020

skoda-auto.com

Для топовых модификаций предусмотрен полный привод. Но, что еще более важно, бензиновым двигателям, которые состыковываются с роботизированной КП, опционно положена система мягкий гибрид (48-вольтовая электропроводка + стартер-генератор с ременным приводом + небольшая литий-ионная АКБ), которая дает экономию топлива в 10%. Ну а позднее у новинка появится полноценная гибридная версия – Skoda Octavia plug in hybrid. Такая версия получит 204-сильную силовую установку с 1,4-литровым мотором в основе, на одном электричестве она сможет проезжать до 55 км (батарея – емкостью 13 кВт/ч).

Дизайн Skoda Octavia 2020

Дизайн Skoda Octavia 2020

skoda-auto.com

Дизайн Skoda Octavia 2020

Дизайн Skoda Octavia 2020

skoda-auto.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что:

В Сети появились первые фото Skoda Rapid 2020.

У Skoda появился маленький электромобиль.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
авто Skoda Производство новые авто
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
Мне просто интересно - зачем ВАМ эта информация??
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