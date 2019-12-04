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4 декабря • обновлено в 16:35
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Покупка зимних шин: как выбрать оптимальную модель

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Как правильно выбрать зимние шины АвтоОбозу помогают разобраться специалисты самого северного производителя шин, финской компании Nokian Tyres.

При огромном ассортименте зимних шин важно правильно подобрать оптимальный вариант для конкретного авто и условий эксплуатации. Очевидно, что специализированные шины для определенных зимних условий обеспечат лучшие характеристики, нежели универсальная усредненная модель. Поэтому, помимо наличия или отсутствия шипов, шины Nokian Tyres для мягких и суровых зим довольно сильно отличаются по составу резиновой смеси и рисунку протектора.

Nokian Tyres предлагает широкий ассортимент зимних шин

Nokian Tyres предлагает широкий ассортимент зимних шин

nokiantyres.ua

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Разработчики, инженеры и испытатели проделали огромную работу, чтобы клиент смог выбрать модель, максимально подходящую для своего авто и привычных условий эксплуатации. Сделать правильный выбор будет проще, если помнить о нескольких аспектах, критически важных при покупке шин.

Фрикционные или шипованные?

Преимущества шипованных шин лучше всего проявляются на снегу и мокрому льду при температуре около 0 градусов. Это идеальные условия для работы шипов, которые вгрызаются в лед и укатанный снег, не давая шине соскользнуть с траектории. Однако, на сухом асфальте шипованные шины проигрывают фрикционным прежде всего из-за увеличенного тормозного пути. Кроме того, они наносят ущерб дорожному покрытию и потому запрещены во многих странах ЕС.

Зимние шины Nokian Nokian Hakkapeliitta 9 с уникальной двойной ошиповкой

Зимние шины Nokian Nokian Hakkapeliitta 9 с уникальной двойной ошиповкой

nokiantyres.ua

Зимние шины Nokian Hakkapeliitta 9 с двумя типами шипов обеспечивают надежное сцепление в поворотах и при прямолинейном движении

Зимние шины Nokian Hakkapeliitta 9 с двумя типами шипов обеспечивают надежное сцепление в поворотах и при прямолинейном движении

nokiantyres.ua

С учетом этого шипованные шины лучше подходят водителям, которые часто ездят за городом, особенно по второстепенным дорогам – их традиционно чистят хуже и реже городских улиц. Компания Nokian Tyres предлагает шипованные шины Nokian Hakkapeliitta 9 с двумя видами шипов, обеспечивающих надежное сцепление в поворотах и стабильность при прямолинейном движении.

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Как не "убить" шипованные шины за сезон

Фрикционные шины станут оптимальным выбором для жителей крупных городов и тех, кто может себе позволить не выезжать на авто при резком ухудшении погоды. Они не вредят асфальту и обеспечивают превосходное сцепление на сухих и заснеженных дорогах. К тому же, они не такие шумные, как шипованные. Однако, на мокрых заледенелых дорогах фрикционные шины заметно уступают шипованным моделям.

В 2019 году Nokian Tyres презентовала фрикционную Nokian WR Snowproof, созданную для переменчивых погодных условий. Эта шина обеспечивает превосходные характеристики сцепления на снегу, слякоти и мокром асфальте и одинаково хорошо работает в широком диапазоне температур.

Новинка сезона – фрикционные шины Nokian WR Snowproof для мягких зимних условий

Новинка сезона – фрикционные шины Nokian WR Snowproof для мягких зимних условий

nokiantyres.ua

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Уже хорошо известная украинским потребителям модель Nokian Hakkapeliitta R3 приближается к характеристикам шипованных шин за счет добавления в резиновую смесь органических кристаллов Cryo Crystal 3. Ее можно считать компромиссом между максимальным уровнем сцепления в сложных условиях и традиционным поведением фрикционной шины на сухом асфальте.

Для SUV и "легковушек"

Важно помнить, что к шинам для кроссоверов и внедорожников предъявляются более жесткие требования, так как нагрузка на эти шины значительно выше, а условия эксплуатации – более сложные.

Специально для владельцев внедорожников и тяжелых кроссоверов существуют версии шин с более прочной конструкцией и усиленными боковинами: Nokian Hakkapeliitta R3 SUV, Nokian Hakkapeliitta 9 SUV, Nokian WR SUV 4. Ключевое отличие этих шин – усиление боковин прочными арамидными волокнами, используемыми в аэрокосмической отрасли и при производстве бронежилетов. С их помощью удается значительно увеличить стойкость шин к боковым порезам, что крайне важно при езде по разбитым дорогам с большим количеством ям с острыми краями.

В шинах Nokian Tyres используется арамидные волокна, которые повышают износостойкость

В шинах Nokian Tyres используется арамидные волокна, которые повышают износостойкость

nokiantyres.ua

Более подробную информацию о компании Nokian Tyres и шинах Nokian вы найдете на сайте компании, а также на корпоративных страницах в Facebook и Instagram.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Автоновости Украины
Место
Украина
Теги
новости авто шины Nokian Tyres
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