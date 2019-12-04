Покупка зимних шин: как выбрать оптимальную модель

Как правильно выбрать зимние шины АвтоОбозу помогают разобраться специалисты самого северного производителя шин, финской компании Nokian Tyres.

При огромном ассортименте зимних шин важно правильно подобрать оптимальный вариант для конкретного авто и условий эксплуатации. Очевидно, что специализированные шины для определенных зимних условий обеспечат лучшие характеристики, нежели универсальная усредненная модель. Поэтому, помимо наличия или отсутствия шипов, шины Nokian Tyres для мягких и суровых зим довольно сильно отличаются по составу резиновой смеси и рисунку протектора.

Nokian Tyres предлагает широкий ассортимент зимних шин nokiantyres.ua

Разработчики, инженеры и испытатели проделали огромную работу, чтобы клиент смог выбрать модель, максимально подходящую для своего авто и привычных условий эксплуатации. Сделать правильный выбор будет проще, если помнить о нескольких аспектах, критически важных при покупке шин.

Фрикционные или шипованные?

Преимущества шипованных шин лучше всего проявляются на снегу и мокрому льду при температуре около 0 градусов. Это идеальные условия для работы шипов, которые вгрызаются в лед и укатанный снег, не давая шине соскользнуть с траектории. Однако, на сухом асфальте шипованные шины проигрывают фрикционным прежде всего из-за увеличенного тормозного пути. Кроме того, они наносят ущерб дорожному покрытию и потому запрещены во многих странах ЕС.

Зимние шины Nokian Nokian Hakkapeliitta 9 с уникальной двойной ошиповкой nokiantyres.ua

Зимние шины Nokian Hakkapeliitta 9 с двумя типами шипов обеспечивают надежное сцепление в поворотах и при прямолинейном движении nokiantyres.ua

С учетом этого шипованные шины лучше подходят водителям, которые часто ездят за городом, особенно по второстепенным дорогам – их традиционно чистят хуже и реже городских улиц. Компания Nokian Tyres предлагает шипованные шины Nokian Hakkapeliitta 9 с двумя видами шипов, обеспечивающих надежное сцепление в поворотах и стабильность при прямолинейном движении.

Фрикционные шины станут оптимальным выбором для жителей крупных городов и тех, кто может себе позволить не выезжать на авто при резком ухудшении погоды. Они не вредят асфальту и обеспечивают превосходное сцепление на сухих и заснеженных дорогах. К тому же, они не такие шумные, как шипованные. Однако, на мокрых заледенелых дорогах фрикционные шины заметно уступают шипованным моделям.

В 2019 году Nokian Tyres презентовала фрикционную Nokian WR Snowproof, созданную для переменчивых погодных условий. Эта шина обеспечивает превосходные характеристики сцепления на снегу, слякоти и мокром асфальте и одинаково хорошо работает в широком диапазоне температур.

Новинка сезона – фрикционные шины Nokian WR Snowproof для мягких зимних условий nokiantyres.ua

Новости Nokian Tyres представила новые зимние шины для украинских автомобилистов

Уже хорошо известная украинским потребителям модель Nokian Hakkapeliitta R3 приближается к характеристикам шипованных шин за счет добавления в резиновую смесь органических кристаллов Cryo Crystal 3. Ее можно считать компромиссом между максимальным уровнем сцепления в сложных условиях и традиционным поведением фрикционной шины на сухом асфальте.

Для SUV и "легковушек"

Важно помнить, что к шинам для кроссоверов и внедорожников предъявляются более жесткие требования, так как нагрузка на эти шины значительно выше, а условия эксплуатации – более сложные.

Специально для владельцев внедорожников и тяжелых кроссоверов существуют версии шин с более прочной конструкцией и усиленными боковинами: Nokian Hakkapeliitta R3 SUV, Nokian Hakkapeliitta 9 SUV, Nokian WR SUV 4. Ключевое отличие этих шин – усиление боковин прочными арамидными волокнами, используемыми в аэрокосмической отрасли и при производстве бронежилетов. С их помощью удается значительно увеличить стойкость шин к боковым порезам, что крайне важно при езде по разбитым дорогам с большим количеством ям с острыми краями.

В шинах Nokian Tyres используется арамидные волокна, которые повышают износостойкость nokiantyres.ua

Более подробную информацию о компании Nokian Tyres и шинах Nokian вы найдете на сайте компании, а также на корпоративных страницах в Facebook и Instagram.

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