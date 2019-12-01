Как не "убить" шипованные шины за сезон

Неправильная эксплуатация может привести к быстрому износу шин и потере шипов.

Если вы выбрали на зиму шипованные шины, OBOZREVATEL рекомендует обратить внимание на 5 простых способов сберечь резину и не лишиться шипов уже в первый сезон эксплуатации. Важно помнить, что при потере шипов шины теряют свои основные преимущества сцепные качества ухудшаются и увеличивается тормозной путь. Если на покрышке менее 50% шипов от первоначального количества, то использовать ее не рекомендуется.

При потере шипов зимние шины теряют свои свойства nokiantyres.com

Как избежать преждевременной потери шипов?

Не буксуй!

При старте с места или разгоне не стоит сильно "газовать", особенно на асфальте. Пробуксовка колес вызывает резкое увеличение нагрузки на шипы. Это может привести к их сильному износу или отсоединению от шины. Да и с точки зрения безопасности, любые резкие действия на зимней дороге могут вызвать занос или спровоцировать ДТП.

Индикатор износа поможет контролировать состояние шин nokiantyres.com

Паркуемся с умом

На парковке желательно выбирать такую траекторию движения, чтобы вам не пришлось вращать руль, стоя на одном месте. Чем больше вы будете крутить рулевое колесо без движения, тем выше вероятность вырвать шипы из посадочных мест.

Следите за давлением

Давление в шинах необходимо проверять регулярно, желательно не реже одного раза в три недели. Если же вы собирается в дальнюю дорогу, то перед поездкой обязательно проверьте давление. Вероятность потери шипов существенно возрастает, если давление в шинах меньше рекомендуемого автопроизводителем.

Давление в шинах должно соответствовать рекомендациям автопроизводителя nokiantyres.com

Здоровый баланс

Балансировка колес выполняется для того, чтобы контакт шин с дорогой был равномерным. Если колеса не сбалансированы, то нагрузка на шипы в месте контакта возрастает. В результате они могут деформироваться или отсоединиться, причем, чем выше скорость движения, тем больше вероятность потерять шипы.

Не сезон

Ездить на шипованной резине в теплое время года, все равно что кататься на коньках по асфальту. При езде шина нагревается, а в теплое время она нагревается сильнее. Зимняя резина имеет определенный химический состав, не позволяющий ей затвердевать при низких температурах. В теплое время года зимняя резина сильнее нагревается, что ведет к ее повышенному износу. Естественно, что при увеличении нагрузки, шипы быстро деформируются или отделяются от шин.

Использовать зимние шины в теплое время года небезопасно nokiantyres.com

Не стоит забывать, что качество шин – важный элемент безопасности на дороге и к ним нужно относиться внимательно.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине представлены новые модели зимних шипованных и фрикционных шин.

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