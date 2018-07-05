Развеян один из главных мифов об автомобилях в Украине

Мнение о том, что в Европе новые автомобили значительно дешевле, чем в Украине, не соответствует действительности.

Об этом в эфире ObozTV заявил генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

"Дело в том, что я лично заходил в Берлине в салон BMW, салон Toyota и скажу, что новые автомобили там дороже. Я заходил в Париже в салон Citroen и Renault, и новые автомобили там дороже. Объясню почему. Европейский завод-производитель разные цены устанавливает для разных регионов. Производитель считает, что француз или немец при его зарплате заплатит и больше, а украинцам нужно сделать скидку",- отметил он.

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По его слова, несколько иначе картина выглядит в США и РФ.

"В США и России новые автомобили дешевле. Там глобальные рынки, на которых жесткая конкуренция. Там производители готовы продавать машины в убыток, поскольку уверены, что заработают на запчастях. В США если вы поставите несертифицированную запчасть и, не дай Бог, какой-нибудь страховой случай произойдет, то вас засудят. В России диктатура, жесткий порядок и там нет фальсифицированных запчастей, там нет китайской контрабанды. У нас 95% запчастей – это контрабанда", - заключил Назаренко.

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Напомним, что в Украине предлагают ввести две формулы для подсчета размера акцизного налога с базовыми ставками. Для авто с бензиновыми двигателями базовая ставка – 50 евро, для дизельных двигателей – 75 евро. Размер акциза определяется путем умножения базовой ставки, коэффициентов объема двигателя и возраста автомобиля.

Как ранее писал OBOZREVATEL, согласно данным Государственной фискальной службы, в Украину в режиме временного ввоза попали 2,7 млн автомобилей. Количество авто, которые были ввезены в режиме "транзит" и фактически находятся в Украине с нарушением сроков, достигло 110,4 тыс., а в режиме "временного ввоза" с нарушением сроков – 207,4 тыс.