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21 октября • обновлено в 14:28
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Новый кроссовер Skoda будет соперничать с Duster

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Volkswagen Group намерен снизить цены на автомобили Skoda, чтобы переманить покупателей бюджетных автомобилей Renault.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, после обновления компактный седан Skoda Rapid 2020 уходит с европейского рынка. Но это вовсе не означает, что доступных чешских автомобилей больше не будет. Дело в том, что материнский концерн Фольксваген озадачен внутренней конкуренцией, которая в последнее время образовалась между Skoda, VW и SEAT.

Skoda Scala называют преемником Rapid, однако новая модель заметно дороже

Skoda Scala называют преемником Rapid, однако новая модель заметно дороже

skoda-auto.com

Новости
Volkswagen вновь опередил всех конкурентов

В новой стратегии планируется более четко разделять целевые аудитории этих брендов, чтобы они не соперничали между собой. Непосредственно автомобили VW останутся на прежних позициях, модели Сеат станут премиальнее и спортивнее (чтобы соперничать с Alfa Romeo), а Skoda вернется к более бюджетному позиционированию, о котором мы уже стали забывать.

Skoda Superb — самая дорогая модель и флагман модельного ряда

Skoda Superb — самая дорогая модель и флагман модельного ряда

skoda-auto.com

Многие поклонники бренда неоднозначно восприняли эту информацию, ведь новые модели Шкода плотно ассоциируются с качественными автомобилями среднего класса, но дешевыми их давно не назовешь. Но тем, кто видит в Skoda статус, переживать не о чем — представители компании отметили, что крупные Шкода Октавия и Суперб останутся в строю. Кроме того, чешский бренд берет курс на электрификацию.

Skoda Citigo-e iV — первый электромобиль Шкода

Skoda Citigo-e iV — первый электромобиль Шкода

skoda-auto.com

Но теперь останутся довольны и покупатели бюджетных автомобилей, ведь в компании готовят линейку соответствующих моделей в диапазоне 10-20 тыс евро. Такие машины смогут соперничать с продукцией очень популярной в Европе марки Dacia, модели которой продаются в Украине под брендом Renault.

Skoda Kamiq — самый доступный чешский кроссовер на данный момент

Skoda Kamiq — самый доступный чешский кроссовер на данный момент

skoda-auto.com

Кроссовер Dacia Duster — самый продаваемый SUV на европейском рынке и главная мишень для Skoda на поприще бюджетных авто. Вероятно, в дальнейшем появятся бюджетный седан для конкуренции с Рено Логан (своеобразный преемник Шкода Рапид для глобального рынка) и компактный хэтчбек наподобие Renault Sandero.

OBOZREVATEL уже рассказывал о том, что новое поколение Сандеро проходит дорожные испытания. Новинка ожидается в следующем году.

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Тема
Новости автомира
Место
Германия
Теги
Skoda Renault Dacia
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