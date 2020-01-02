Живое авто за 350 евро: найден самый дешевый Lanos на рынке

Мало кто знает, что в Европе легендарный Lanos стоит в разы меньше, чем в Украине. Если у нас такой авто оценивается на вторичке в среднем в 2500 – 3500 евро, то в ЕС – около 1000 евро.

Но во сколько в Европе обойдется самый дешевый "Ланос"? Интересно, не правда ли? OBOZREVATEL задался этим вопросом и отправился искать на просторах Сети самый доступный Daewoo Lanos, который сейчас есть в продаже. На поиск такого авто редакцию подтолкнул недавний пост о Ланосе за 1200 долларов, купленном одним украинским блогером в Луцке. Публикация оказалась популярной и спровоцировала серьезную дискуссию.

При выборе авто мы руководствовались следующими критериями: машина должна быть "на ходу", иметь более-менее товарный вид и действующий талон о пройденном ТО.

Daewoo Lanos за 350 евро Скриншот с сайта autoscout24.nl

Исходя из этого, самый дешевый Lanos, который удалось отыскать, стоит 350 евро (автомобиль находится в городе Делфзейле, Нидерланды). В такую цену оценили 3-дверную версию модели с пробегом в 166 196 км. Год выпуска авто –1999.

Daewoo Lanos за 350 евро autoscout24.nl

Вопреки ожиданиям, б/у Daewoo за 350 евро откровенно удивляет своим состоянием. Автомобиль не гнилой и даже не ржавый, при этом он полностью пригоден к эксплуатации – следующий техосмотор он должен пройти в марте этого года. Из поломок, которые отмечает владелец, – проблемы с трансмиссией (заедает передача) и нерабочий обдув в салоне.Также видны дефекты по кузову.

Основное описание Daewoo Lanos за 350 евро Скриншот с сайта autoscout24.nl

autoscout24.nl

Daewoo Lanos за 350 евро autoscout24.nl/

Daewoo Lanos за 350 евро autoscout24.nl

Отметим, что в Европе цены на Lanos заметно разнятся: за машины в хорошем и даже отличном состоянии просят от 1500 до 2000 евро, тогда как просто "живой" экземпляр обойдется в среднем в 500-800 евро. При этом нам также удалось обнаружить "Ланосы" по 300 и 325 евро, однако в первом случае у автомобиля было просрочено ТО (не факт, что он сможет его пройти, когда возникнет потребность), а во-втором – машина была "не на ходу".

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, европейцы составили список 10 худших автомобилей.

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