Заказать "персональные" номера в Украине станет проще: все подробности

Информация про наличие и стоимость платных номерных знаков стала доступна онлайн.

Об этом на своей странице сообщает Главный сервисный центр МВД. Теперь чтобы стать владельцем индивидуальных номерных знаков достаточно зайти на сайт Главного сервисного центра или его региональных отделений. Для удобства пользователей все они сгруппированы по цене и адресам территориальных сервисных центров МВД, в которых они есть в наличии.

Создатели сервиса утверждают, что найти свободные номера будет очень просто. Для этого в зависимости от места регистрации авто владельцу нужно зайти на сайт соответствующего регионального сервисного центра МВД и в списке услуг выбрать "Номерные знаки: изготовление и хранение". После этого в категории "Дополнительный сервис" нужно выбрать " Наличие платных номерных знаков ". На выбор будут предложены номера, отсортированные по цене и адресам, где они имеются в наличии.

Получение платных номеров в Украине http://hsc.gov.ua/

Информация на сайте будет обновляться ежедневно. А вот забронировать понравившийся номер пока нельзя, поэтому владельцу авто рекомендуется выбрать несколько желанных вариантов комбинаций цифр. После этого необходимо посетить сервисный центр МВД, в котором есть нужный вам номер. С собою необходимо иметь те же документы, которые необходимы для регистрации (перерегистрации) транспортного средства.

Кроме, того на сайте Главного сервисного центра МВД можно не только узнать информацию про наличие платных номеров, но и рассчитать их стоимость с помощью калькулятора.

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