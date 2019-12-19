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19 декабря • обновлено в 14:39
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За цену нового BMW X5: в Украине продают редкую Волгу с автоматом

1.3т
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В Украине выставили на продажу экзотическую модификацию культовой ГАЗ-21 Волга. Особенность этого автомобиля – редкая трансмиссия.

Как выяснил OBOZREVATEL, данная Волга, модель 1957 года выпуска, оснащена автоматической коробкой передач. Причем речь идет именно о заводской АКПП, а не какой-нибудь "кустарной".

ГАЗ-21 Волга с АКПП

ГАЗ-21 Волга с АКПП

auto.ria.com

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Да, факт мало кому известный, но в свое время Горьковский автозавод выпускал "двадцать первые" и на "автомате", но их общий тираж был небольшим – всего 700 экземпляров. Инновационная по меркам того времени трансмиссия оказалась сложной в конструкции, "капризной" и плохо поддающейся ремонту. В итоге, с 1962 года АКПП ставили только на ГАЗ-23 –"заряженную" версию ГАЗ-21, предназначенную для для КГБ и других спецслужб СССР (такой автомобиль оснащался мотором V8 вместо штатного четырехцилиндрового двигателя).

ГАЗ-21 Волга с АКПП

ГАЗ-21 Волга с АКПП

auto.ria.com

В остальном же Волга с "автоматом" ничем не отличается от той, что оснащалась механической коробкой. Что же касается выставленного на продажу седана, он пребывает в отличном состоянии – не так давно автомобиль пережил реставрацию.

ГАЗ-21 Волга с АКПП

ГАЗ-21 Волга с АКПП

auto.ria.com

ГАЗ-21 Волга с АКПП

ГАЗ-21 Волга с АКПП

auto.ria.com

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Цена у эксклюзива соответствующая: 70 000 долларов. Для сравнения, за такие деньги можно купить новый BMW X5 в минимальной комплектации.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Автоновости Украины
Теги
б/у автомобиль История
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