За 7 млн: в Украине засветился Aston Martin, как у Джеймса Бонда

На украинских дорогах "прописался" очередной автомобильный эксклюзив. Недавно на фото был запечатлен Aston Martin DB11 – точно такой, как у легендарного шпиона Джеймса Бонда.

Автомобиль засняли в Киеве журналисты сайта TopGir. Как отмечают коллеги, автомобиль был поставлен на учет в 2019 году, однако владелец пользовался им, судя по всему нечасто, поскольку ранее авто не мелькало в транспортных потоках столицы.

Aston Martin DB11, замеченный в Киеве topgir.com.ua

Такой Астон оснащен 4,0-литровым V8, который выдает 510 л.с. мощности. Отметку в 100 км/ч спорткар преодолевает за 4 сек, максимальная скорость составляет 305 км/ч.

Aston Martin ONE-77 на украинских дорогах в 2013 году topgir.com.ua

Aston Martin ONE-77 на украинских дорогах в 2013 году topgir.com.ua

Aston Martin ONE-77 на украинских дорогах в 2013 году topgir.com.ua

Впрочем, это не самый дорогой "джеймсобондовский" Aston Martin, который есть в Украине. Стоимость данного авто составляет около 7 млн грн, тогда как в нашей стране также есть еще Aston Martin ONE-77 за баснословные 54 млн грн. Однако более "дешевый" вариант не сильно уступает "семьдесят седьмому" по эффектности.

Aston Martin DB11 carpixel.net

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