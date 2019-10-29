Выглядит угрожающе: BMW X7 сделали еще круче

Новый кроссовер BMW X7 получил набор эффектного стайлинга от компании Lumma Design. Кузов подвергли серьезной модернизации.
Как сообщает OBOZREVATEL, тюнинг-кит назвали CLR X7. Набор доработок включает в себя новый передний и задний бамперы, другие накладки на пороги и крупные колесные диски.
BMW X7
lumma-design.com
Кроме того, кузов был расширен на 10 см за счет новых колесных арок с воздухозаборниками (возможно, декоративными). Завершают ансамбль окрашенные в черный матовый цвет детали и декоративные элементы из карбона.
BMW X7
lumma-design.com
Сзади также видны новые патрубки выхлопной системы и пара аккуратных спойлеров. Последние, по заявлению компании, действительно помогают снизить подъемную силу над задней осью.
BMW X7
lumma-design.com
В Lumma Design также рассказали о специальным образом отделанном интерьере, который сделает конкретный "БМВ Х7" действительно особенным автомобилем. Покупатели смогут выбрать между спортивной и роскошной стилистикой салона при заказе модификаций своего кроссовера.
BMW X7
lumma-design.com
Как рассказывал OBOZREVATEL, новейшая модель BMW побывала в Киеве, где для автомобиля записали рекламный ролик мирового уровня.
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