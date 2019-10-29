Главная Новости
29 октября • обновлено в 15:41
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Выглядит угрожающе: BMW X7 сделали еще круче

181 Читать материал на украинском

Новый кроссовер BMW X7 получил набор эффектного стайлинга от компании Lumma Design. Кузов подвергли серьезной модернизации.

Как сообщает OBOZREVATEL, тюнинг-кит назвали CLR X7. Набор доработок включает в себя новый передний и задний бамперы, другие накладки на пороги и крупные колесные диски.

BMW X7

BMW X7

lumma-design.com

Новости
Фотошпионы поймали конкурента BMW X4 из Китая

Кроме того, кузов был расширен на 10 см за счет новых колесных арок с воздухозаборниками (возможно, декоративными). Завершают ансамбль окрашенные в черный матовый цвет детали и декоративные элементы из карбона.

BMW X7

BMW X7

lumma-design.com

Сзади также видны новые патрубки выхлопной системы и пара аккуратных спойлеров. Последние, по заявлению компании, действительно помогают снизить подъемную силу над задней осью.

BMW X7

BMW X7

lumma-design.com

В Lumma Design также рассказали о специальным образом отделанном интерьере, который сделает конкретный "БМВ Х7" действительно особенным автомобилем. Покупатели смогут выбрать между спортивной и роскошной стилистикой салона при заказе модификаций своего кроссовера.

BMW X7

BMW X7

lumma-design.com

Как рассказывал OBOZREVATEL, новейшая модель BMW побывала в Киеве, где для автомобиля записали рекламный ролик мирового уровня.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Тема
Новости автомира
Теги
авто BMW новости
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel