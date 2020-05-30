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30 мая • обновлено в 17:39
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Выбросила авто в отсутствие парня: уникальная история из сети

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Пользователь Reddit поделился действительно уникальной историей. Старый Chevrolet Impala 1967 года, который парень реставрировал, оказался на свалке, куда машину выбросила его девушка.

Это произошло в момент отсутствия молодого человека в рабочей поездке. Девушка воспользовалась этим и вызвала сотрудников местной свалки, чтобы те увезли машину как ненужный хлам. Но у этого рассказа есть предыстория.

Энтузиаст купил четырехдверный седан Шевроле Импала 1967 года около года назад. Автомобиль был в не очень хорошем состоянии, но это парня не смутило, ведь он сам решил заниматься реставрацией машины. Правильный подход для настоящего фаната.

Chevrolet Impala 1967 оказалась настоящей жертвой

Chevrolet Impala 1967 оказалась настоящей жертвой

reddit.com

В дальнейшем к автомобилю прибавился дом с большим гаражом на два парковочных места. Очень своевременно, ведь теперь можно было с комфортом расположиться в процессе реставрации рядом со всеми деталями, которые автомобилист приобрел для ремонта. Их общая сумма, кстати, превысила $11 000. Все эти запчасти заняли место для другой машины.

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Это не понравилось спутнице героя необычной истории, ведь ей приходилось оставлять свою машину на улице. Видимо, пара неоднократно обсуждала этот вопрос, но никто не хотел уступать. В итоге девушка воспользовалась отсутствием своего парня и избавилась от старого Chevrolet вместе со всеми деталями.

Машину в итоге нашли, ведь к ситуации привлекли полицию. Также парень подал в суд на свою теперь уже бывшую девушку.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о новой модели Chevrolet, которая получила гибридную силовую установку и будет соперничать с Skoda Octavia.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
Chevrolet б/у автомобиль ретро авто
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