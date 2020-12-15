Введение нормы Евро-7 для автомобилей поставит крест на механических коробках передач

В 2025 году Европейский Союз планирует ввести новый, более жесткий экостандарт для автомобилей – Евро-7. По мнению экспертов, это может привести не только к "бессмысленности" производства бензиновых и дизельных автомобилей, о чем уже говорилось ранее, но и поставит крест на легендарной "механике".

Как сообщает издание Automotive News Europe, со ссылкой на одного из инженеров Volkswagen, в случае введения Евро-7 все автомобили придется оснащать автоматической коробкой передач. Это связано с тем, что "автомат" – единственное в данной ситуации решение, которое позволит точно определять изменение скорости и оптимизировать потребление топлива, а также уровень выбросов. И в этом нет оптимистичных перспектив: по словам инженера, при таких условиях "машины будут вести себя так, как будто они принимают снотворное".

Для сравнения, нынешний экостандрт Евро-6, который был введен в Европе в 2015 году (а в 2021-м обновлен усовершенствованным Евро-6D), предусматривает уровень выбросов оксидов азота (NOx) на автомобильных двигателях не более 80 миллиграммов на километр, тогда как в соответствии с нормой Евро-7 этот показатель должен снизиться до 30 мг/км, то есть более чем в 2,5 раза. Кроме того, ожидается, что новый стандарт снизит уровень выбросов углекислого газа (СО2) на 66%, а твердых частиц – в 6 раз.

Как ранее писал OBOZREVATEL: