Муки выбора: как перекупщики обманывают покупателей б/у авто

Рынок подержанных автомобилей в Украине пестрит своим разнообразием, но, к сожалению, найти приличный экземпляр довольно непросто. И значительную роль в этом играют перекупы.

Считается, что примерно 90% предложений на вторичке – это машины, которые продают именно перекупы. И здесь сложно рассчитывать на честность со стороны продавца, поскольку его главная задача – заработать деньги, и он будет рассказывать любые сказки о машине, лишь бы её "впихнуть".

Скриншот видео

Зачастую перекупы расхваливают автомобиль и клянутся, что "он не бит, не крашен, не был в ДТП, пробег, конечно, не скручен", а ездил на нем "кум, сват, брат, тёща".

Но когда автомобиль осматривает профессионал, вскрываются сразу же многие "косяки" и "болячки", указывающие на то, что это не интересное предложение, а без преувеличения хлам на колесах – затертый салон, не соответствующий пробегу, погнутые стойки, лонжероны и т.п. При этом дальнейшее ведение диалога с продавцом зачастую не представляется возможным: после разоблачения многие из них сразу же отказываются продавать авто, а некоторые даже убегают.

Скриншот видео

Как это все происходит на практике, можно увидеть в двух роликах ниже – от Check AUTO.и Archilow. В одном из них автоэксперты посетили авторынок на Чапаевке в Киеве, где наслушались немыслимых историй от перекупов, а во втором – попытались подобрать "живой" Chevrolet Lacetti/Aveo через интернет, где также столкнулись с баснями от "первых владельцев".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что эксперты попытались найти самый дешевый Ланос в живом состоянии, который есть на рынке. Им оказался экземпляр за 1200 долларов.

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