Водитель Rolls-Royce протаранил Lamborghini и сбежал с места ДТП

В Великобритании произошло одно из самых дорогих ДТП за последнее время. Водитель Rolls-Royce Ghost врезался в кроссовер Lamborghini Urus, после чего покинул место происшествия.

Фотографию курьезной аварии опубликовали в Twitter. Как видно на снимке, ДТП нельзя назвать мелким – у "Роллс-Ройса" сильно повреждена передняя часть и правый бок (плюс сработали подушки безопасности), а у "Ламборгини" – заднее крыло, бампер и, возможно, стойка, а также подвеска. При этом оба автомобиля стоят прилично: Ghost – около 322 тыс. долларов, а Urus – 258 тысяч.

В комментариях к фото пользователи предположили, что Rolls-Royce был взят на прокат, иначе как объяснить тот факт, что его водитель скрылся с места аварии. Впрочем, поимка виновника – вопрос времени (если его уже не не задержали): из-за спешки он забыл в автомобиле свои документы, в том числе, водительское удостоверение.

Также существует версия, что ДТП было подстроено с целью получения страховой выплаты. Подозрение вызывает то, что в аварию попало сразу два дорогих автомобиля.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что компании Rolls-Royce запретили использовать свою фирменную статуэтку "Дух экстаза".