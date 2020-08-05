Водитель фуры 14 километров вёз на капоте разъяренного мужчину

На минувших выходных в американском штате Флориде произошел дорожный инцидент в стиле голливудских боевиков. Действующими лицами в нём выступили дальнобойщик и водитель легковушки, между которыми "пробежала кошка".

Данный инцидент привлек внимание случайных свидетелей, которые смогли записать происшествие с разных ракурсов. На видео можно увидеть, как мужчина лежит на капоте грузовика, едущего по трассе, и бьет металлическим прутом лобовое стекло, а также голыми руками и головой. В свою очередь водитель фуры даже не пытается остановиться – вместо этого он намеревается скинуть неприятеля с помощью хаотичных поворотов и резких торможений.

Между водителями произошел конфлик. Скриншот видео

По словам очевидцев, эта безумная поездка продолжалась 14 километров. Что заставило разъяренного американца выйти из своей Toyota, перелезть через бетонный забор вдоль дороги, запрыгнуть на грузовик и начать буйствовать, пока не выяснено, пишет atoblog.com.

В полиции заявили, что в результате инцидента обошлось без пострадавших, а дебошира задержали и отвезли в больницу.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что преступник завладел автомобилем за $140 000 с помощью поддельного чека.