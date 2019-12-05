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5 декабря • обновлено в 14:51
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Внезапно: старая Skoda Octavia A4 за 51 000 евро

1.5т
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Не все Skoda Octavia A4 можно купить на вторичке по доступной цене. Есть несколько экземпляров, которые без преувеличения стоят баснословных денег, и это – неспроста.

Наши коллеги из Auto.cz обнаружили на просторах Сети объявление о продаже Skoda Octavia первого поколения за нешуточные 1 300 000 чешских крон, что в пересчете эквивалентно 51 000 евро! Да, на первый взгляд это очень дорого, но на самом деле цена полностью оправдана.

Skoda Octavia Long - самая дорогая подержанная Октавия

Skoda Octavia Long - самая дорогая подержанная Октавия

Auto.cz

Все дело в том, что это не обычная версия, a Skoda Octavia Long – специальная модификация, созданная для чешских властей в 1999 году. Изначально планировалось выпустить несколько сотен таких авто, чуть позже – 25, но в итоге было собрано лишь 5 экземпляров.

Skoda Octavia Long - самая дорогая подержанная Октавия

Skoda Octavia Long - самая дорогая подержанная Октавия

Auto.cz

Skoda Octavia Long - самая дорогая подержанная Октавия

Skoda Octavia Long - самая дорогая подержанная Октавия

Auto.cz

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Skoda Octavia по рекордно низкой цене: все подробности

Началось все с того, что тогдашний премьер-министр Чехии Милош Земан захотел, чтобы правительство страны передвигалось на автомобилях отечественного производства. Обычная Octavia для этих целей не подходила, Superb тогда еще не существовал, а Tatra прекратила производство убыточных "премиальных" машин.

Skoda Octavia Long - самая дорогая подержанная Октавия

Skoda Octavia Long - самая дорогая подержанная Октавия

Auto.cz

Skoda Octavia Long - самая дорогая подержанная Октавия

Skoda Octavia Long - самая дорогая подержанная Октавия

Auto.cz

В итоге, компания из Млада-Болеслава решила сделать более премиальную Октавию. За основу был взят обычный лифтбэк, его растянули на 80 мм (путем добавления специальной части на уровне B-стойки), таким образом доведя общую длину автомобиля до 4 591 мм (колесная база составила 2 592 мм). Салон автомобиля сделали более премиальным, в нем появилась кожаная отделка, премиальное оснащение Laurin & Klement (в которое, среди прочего, входил климат-контроль), телефон и раскладные столики для задних пассажиров. С внешней стороны авто автомобиль отличался наличием синих проблесковых маячков.

Skoda Octavia Long - самая дорогая подержанная Октавия

Skoda Octavia Long - самая дорогая подержанная Октавия

Auto.cz

Но, несмотря на привлекательное описание, автомобиль не понравился членам правительства - он оказался не очень эргономичным. Именно объясняется тот факт, что тираж модели ограничился пятью экземплярами.

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Сами чиновники пересели на новенькие Audi, а выпущенные Skoda Octavia Long отправились на хранение. Чуть позже их начали распродавать частным лицам, и вот сегодня периодически эти автомобили вновь "всплывают" в объявлениях.

Кстати, помимо упомянутой выше Октавии серебристого цвета, в Чехии также продают точной такой же автомобиль, но в черном окрасе. Его оценили немного дешевле – в 47 000 евро.

Skoda Octavia Long - самая дорогая подержанная Октавия

Skoda Octavia Long - самая дорогая подержанная Октавия

Auto.cz

Skoda Octavia Long - самая дорогая подержанная Октавия

Skoda Octavia Long - самая дорогая подержанная Октавия

Auto.cz

Skoda Octavia Long - самая дорогая подержанная Октавия

Skoda Octavia Long - самая дорогая подержанная Октавия

Auto.cz

Skoda Octavia Long - самая дорогая подержанная Октавия

Skoda Octavia Long - самая дорогая подержанная Октавия

Auto.cz

Ну а тем временем, как уже сообщал OBOZREVATEL, совсем скоро у дилеров появится новая Skoda Octavia.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
авто Skoda б/у автомобиль
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