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3 апреля • обновлено в 10:43
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Внедорожник для Путина обнаружили в Заполярье

1.3т
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В Швеции фотошпионы обнаружили российский внедорожник Aurus Komendant, который проходит дорожные испытания на заснеженных дорогах Заполярья.

Автомобиль, получивший имя Komendant, построен на той же платформе, что и седан Senat. Так как, по советской традиции, придумать что-нибудь свое у не получается, в Aurus продолжают заниматься плагиатом на тему Rolls-Royce. На этот раз источником вдохновения послужил роскошный Cullinan.

Aurus Komendant

Aurus Komendant

carscoops.com

Aurus Komendant

Aurus Komendant

carscoops.com

Aurus Komendant

Aurus Komendant

carscoops.com

Под его массивным капотом скрывается гибридный силовой агрегат на базе 4,4-литрового V8. Суммарная мощность у седана составляет 598 л.с., а крутящий момент достигает 880 Нм. Ожидается, что внедорожник будет менее динамичным, чем седан, из-за худшей аэродинамики.

Aurus Komendant

Aurus Komendant

carscoops.com

Aurus Motors планирует презентовать SUV Komendant для путинского кортежа и госчиновников до конца нынешнего года, а вот коммерческие продажи частным лицам начнутся не раньше 2022 года. В планах компании построить примерно 200 внедорожника.

Aurus Komendant

Aurus Komendant

carscoops.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, Rolls-Royce представил уникальную версию своего внедорожника.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Россия
Теги
новости авто внедорожник кроссовер Rolls-Royce новые авто
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