Внедорожник для Путина обнаружили в Заполярье

В Швеции фотошпионы обнаружили российский внедорожник Aurus Komendant, который проходит дорожные испытания на заснеженных дорогах Заполярья.

Автомобиль, получивший имя Komendant, построен на той же платформе, что и седан Senat. Так как, по советской традиции, придумать что-нибудь свое у не получается, в Aurus продолжают заниматься плагиатом на тему Rolls-Royce. На этот раз источником вдохновения послужил роскошный Cullinan.

Aurus Komendant carscoops.com

Aurus Komendant carscoops.com

Aurus Komendant carscoops.com

Под его массивным капотом скрывается гибридный силовой агрегат на базе 4,4-литрового V8. Суммарная мощность у седана составляет 598 л.с., а крутящий момент достигает 880 Нм. Ожидается, что внедорожник будет менее динамичным, чем седан, из-за худшей аэродинамики.

Aurus Komendant carscoops.com

Aurus Motors планирует презентовать SUV Komendant для путинского кортежа и госчиновников до конца нынешнего года, а вот коммерческие продажи частным лицам начнутся не раньше 2022 года. В планах компании построить примерно 200 внедорожника.

Aurus Komendant carscoops.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, Rolls-Royce представил уникальную версию своего внедорожника.

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