Вместо штрафов: в Украине предложили радикально наказывать за пьяное вождение

Самым эффективным способом борьбы с пьянством за рулем является не штраф или лишение прав, а конфискация автомобиля и уголовная ответственность.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV автоюрист Денис Конюшко, комментируя ужесточение с 1 июля ответственности за нетрезвое вождение.

Как отметил юрист, наказание в виде лишения прав абсолютно не влияет на водителей, поскольку они продолжают пользоваться автомобилем без документов.

"У них забирают пластик, но даже таксисты и маршрутчики продолжают ездить без особых проблем. Просто места в кошельке стало больше, поскольку не стало пластика. Повлиять на водителей может уголовная ответственность плюс, по моему мнению, конфискация транспортного средства. Людей не остановит раз, два, а потом просто не будет на чем ездить", – пояснил он.

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При этом Конюшко подчеркнул, что действующее законодательство Украины требует доработки, поскольку "абсолютно не готово к введению уголовной ответственности водителей за управление авто в состоянии алкогольного опьянения". Проблемы он поделил на две большие группы.

"Первая группа проблем заключается в том, что у нас нет сотрудников полиции, которые бы занимались делами. У нас в любом районном управлении Национальной полиции есть несколько тысяч дел, которые абсолютно не расследуются, поскольку не хватает людей и не хватает квалификации указанных людей. Как таковой уголовной полиции практически не существует", – рассказал эксперт.

"Второй аспект заключается в том, что те изменения, которые должны быть введены в действующем законодательстве, не позволяют привлекать к ответственности водителя. Там очень много пробелов, закон выписан странно. Не предусмотрена ответственность за отказ от прохождения медицинского осмотра. Закон предусматривает абстрактные теоретические нормы, на практике его применить довольно сложно. Более-менее нормальный защитник это дело точно развалит", – считает он.

Конюшко напомнил, что на данный момент относительно пьянства за рулем действует старая норма Кодекса об административных правонарушениях.

"Это не уголовное преступление, а административный проступок. Наказывается штрафом 10,2 тыс. грн и лишением прав на год... Действующее законодательство предусматривает исключительно пересдачу экзамена в сервисных центрах – теории и практики. Заканчивается время, на которое водитель был лишен прав, приходит он в сервисный центр, сдает два экзамена, берет медицинскую справку и получает права назад. Абсолютно несложно", – пояснил автоюрист.

avto.informator.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Новые меры по борьбе с пьяными водителями должны были вступить в силу 1 января 2020 года, но их перенесли на полгода – до 1 июля. Нарушителей будет ожидать штраф в размере от 17 тыс. до 34 тыс. грн и обязательное лишение права управлять автомобилем на срок до 3 лет. При повторном нарушении – до 51 тыс. грн с запретом водить от 2 до 3 лет.

Также в Украине намерены по примеру Евросоюза постепенно внедрять норму, согласно которой все автомобили должны быть оснащены алкотестерами.

МВД Украины предложило в дополнение к штрафам за вождение в нетрезвом виде ввести административный арест на 5, 10 или 15 суток.

Только за первых 7 месяцев 2019 года в Украине произошло 3513 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения. В каждом пятом случае пострадали или погибли люди.

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