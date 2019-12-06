Два Prado не поделили дорогу: шокирующий финал противостояния

У нас часто можно услышать – сцепились, как бараны. Зачастую так говорят о водителях, которые встречаются на дороге и не хотят друг друга пропускать.
Но вот что интересно: есть ли такое выражение на Филиппинах? Оно как раз идеально описывает поведение этих двух владельцев Toyota LC Prado, ролик с разборками которых обнаружил OBOZREVATEL.
Примечательно, что поначалу вроде бы ничего не предвещало беды: ни один из водителей черных "Прадо" не хотел уступать оппоненту, но в итоге им бы пришлось разъехаться, верно? Так и есть, но в один миг у одного из автомобилистов "сдали нервы" и он начал таранить "обидчика". Финал схватки – два разбитых внедорожника.
Хорошо, что второй водитель оказался более спокойным и не пошел на "ответку".
Как уже писал OBOZREVATEL:
Таксист в Украине отказался везти ребенка без автокресла.
В Сети показали "кровавый" перекресток.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.