Два Prado не поделили дорогу: шокирующий финал противостояния

У нас часто можно услышать – сцепились, как бараны. Зачастую так говорят о водителях, которые встречаются на дороге и не хотят друг друга пропускать.

Но вот что интересно: есть ли такое выражение на Филиппинах? Оно как раз идеально описывает поведение этих двух владельцев Toyota LC Prado, ролик с разборками которых обнаружил OBOZREVATEL.

Примечательно, что поначалу вроде бы ничего не предвещало беды: ни один из водителей черных "Прадо" не хотел уступать оппоненту, но в итоге им бы пришлось разъехаться, верно? Так и есть, но в один миг у одного из автомобилистов "сдали нервы" и он начал таранить "обидчика". Финал схватки – два разбитых внедорожника.

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Хорошо, что второй водитель оказался более спокойным и не пошел на "ответку".

Как уже писал OBOZREVATEL:

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