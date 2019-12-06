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6 декабря • обновлено в 13:49
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Два Prado не поделили дорогу: шокирующий финал противостояния

3.5т
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У нас часто можно услышать – сцепились, как бараны. Зачастую так говорят о водителях, которые встречаются на дороге и не хотят друг друга пропускать.

Но вот что интересно: есть ли такое выражение на Филиппинах? Оно как раз идеально описывает поведение этих двух владельцев Toyota LC Prado, ролик с разборками которых обнаружил OBOZREVATEL.

Примечательно, что поначалу вроде бы ничего не предвещало беды: ни один из водителей черных "Прадо" не хотел уступать оппоненту, но в итоге им бы пришлось разъехаться, верно? Так и есть, но в один миг у одного из автомобилистов "сдали нервы" и он начал таранить "обидчика". Финал схватки – два разбитых внедорожника.

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Хорошо, что второй водитель оказался более спокойным и не пошел на "ответку".

Как уже писал OBOZREVATEL:

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
видео ДТП
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