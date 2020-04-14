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14 апреля • обновлено в 17:46
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Владелец рынка таранил на своем Mercedes S-Class киоски и заборы

1.5т
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Курьезный случай произошёл в городе Ровно. Местный бизнесмен в состоянии алкогольного опьянения сел за руль своего Mercedes-Benz S-Class и начал таранить киоски и заборы.

Одному из очевидцев удалось заснять происходящее на видео. Он же вызвал на место происшествия полицию, которая составила на водителя протокол за пьяное вождение (медицинское освидетельствование мужчина проходить отказался). При этом нарушитель вел себя нетипично: агрессию не проявлял, а лишь катался на авто на небольшой скорости и врезался в препятствия.

Владелец рынка таранил на своем Mercedes S-Class киоски и заборы

Скриншот видео

Как отмечает автор видео Kostyantyn Andriyuk, за рулём Мерседеса, который таранил строительный забор стадиона “Авангард” и киоски на рынке, находился один из владельцев вещевого рынка Владимир Рабинюк. Свои действия он объяснил тем, что "боролся с незаконными застройщиками" (стоит отметить, что сам рынок решили перестроить – на его месте в будущем должен появиться торговый центр).

Владелец рынка таранил на своем Mercedes S-Class киоски и заборы

Скриншот видео

Владелец рынка таранил на своем Mercedes S-Class киоски и заборы

Скриншот видео

Кроме объектов инфраструктуры, пьяный водитель также повредил несколько авто.

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Тема
Автоновости Украины
Место
Украина Ривне
Теги
ДТП курьез видео Mercedes-Benz
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