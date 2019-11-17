Вездеход Lamborghini оценили в $370 тысяч

Состоятельные ценители бренда Lamborghini могут приобрести внедорожник LM002 за скромную сумму в 370 тысяч долларов.

Как стало известно OBOZREVATEL, на одном из американских аукционов выставили на продажу редкую модель Lamborghini LM 002 1989 года. Это автомобиль является одним из наиболее эксклюзивных представителей итальянской марки.

Lamborghini LM002 championmotorsinternational.com

Lamborghini LM002 championmotorsinternational.com

Задолго до появления спортивного кроссовера Urus компания выпустила на рынок экстравагантный вездеход LM002. История его появления датируется серединой 70-х годов прошлого века, когда Lamborghini построила прототип Cheetah по заказу американской фирмы MTI, подрядчика ВС США. Опытный образец машины презентовали на Женевском автосалоне в 1977 году. По целому ряду причин проект свернули, но идея показалась руководству компанией весьма перспективной и несколько лет спустя к ней вернулись.

Lamborghini LM002 championmotorsinternational.com

На этот раз все работы по созданию модели были проведены исключительно специалистами Lamborghini. Результатом стал серийный вездеход, получивший обозначение LM002. Премьера состоялась на автосалоне в Брюсселе в 1986 году.

Lamborghini LM002 championmotorsinternational.com

Lamborghini LM002 championmotorsinternational.com

Динамические и скоростные характеристики необычного внедорожника были вполне достойны родственных суперкаров Lamborghini, к которым привыкли клиенты и поклонники бренда. Благодаря мощному мотору V12 автомобиль разгонялся от 0 до 100 км за 7,8 секунды, а максимальная скорость достигала 210 км/ч.

Lamborghini LM002 championmotorsinternational.com

Кузов из алюминия и стекловолокна отличался прочностью и высокой коррозионной стойкостью. Шины для вездехода специально разработала компания Pirelli. В списке опций предлагались кожаная отделка салона и система кондиционирования воздуха. Всего за период с 1986 по 1993 год было изготовлено 301 экземпляр брутального внедорожника с возможностями суперкара.

Lamborghini LM002 championmotorsinternational.com

Lamborghini LM002 championmotorsinternational.com

Один из них предлагается на продажу американской компанией Champion Motors. Автомобиль образца 1989 года оценили в $369 тысяч. Несмотря на 30-летний возраст машина хорошо сохранилась, а на ее одометре всего 58 тысяч км. За три десятилетия у внедорожника было всего два владельца, которые, по всей видимости, тщательно о нем заботились и берегли.

Lamborghini LM002 championmotorsinternational.com

Стоит отметить, что за последние годы Lamborghini LM002 не часто появляется на автомобильних аукционах, а цены на внедорожник колеблются в диапазоне от 300 до 450 тысяч долларов.

Lamborghini LM002 championmotorsinternational.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, старт-ап под названием Karlmann King презентовал внедорожник стоимостью миллион долларов.

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