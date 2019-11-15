Ведро с гвоздями: АвтоВАЗ перестанет контролировать качество своих авто

Автомобили Лада, выпускаемые АвтоВАЗом, теперь не будут подвергаться ключевой проверке на заводе – речь идет о тестовых заездах после сборки машин.

Как выяснил OBOZREVATEL, российский автопроизводитель находится в глубоком кризисе. Руководство компании постоянно ищет новые пути сокращения расходов. На этот раз решено сэкономить на качестве и безопасности.

Остается фантазировать, что случится с автомобилями АвтоВАЗа после отмены контроля качества

Дело в том, что менеджмент Lada в затруднительной финансовой ситуации считает неуместными расходы на топливо во время проверки новых машин на тестовом полигоне. Более того, после заездов автомобили необходимо мыть для дальнейшей подготовки перед отправкой дилерам.

В связи с этим решением планируют сэкономить и на уборке заводов, куда возвращались некогда грязные после дорожных испытаний автомобили.

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Примечательно, что представители АвтоВАЗ ссылаются на международный опыт, аргументируя это тем, что мировые бренды давно не обкатывают свои машины после производства. Ранее автомобили Лада перестали подвергать расширенной проверке на дороге, теперь от этой операции откажутся вовсе.

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В руководстве решили заменить важные практические проверки на более тщательный осмотр непосредственно на сборочной линии. Чем это обернется для и без того невысокого качества моделей Лада, можно только догадываться.

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