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15 ноября • обновлено в 14:54
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Ведро с гвоздями: АвтоВАЗ перестанет контролировать качество своих авто

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Автомобили Лада, выпускаемые АвтоВАЗом, теперь не будут подвергаться ключевой проверке на заводе – речь идет о тестовых заездах после сборки машин.

Как выяснил OBOZREVATEL, российский автопроизводитель находится в глубоком кризисе. Руководство компании постоянно ищет новые пути сокращения расходов. На этот раз решено сэкономить на качестве и безопасности.

Остается фантазировать, что случится с автомобилями АвтоВАЗа после отмены контроля качества

Остается фантазировать, что случится с автомобилями АвтоВАЗа после отмены контроля качества

Дело в том, что менеджмент Lada в затруднительной финансовой ситуации считает неуместными расходы на топливо во время проверки новых машин на тестовом полигоне. Более того, после заездов автомобили необходимо мыть для дальнейшей подготовки перед отправкой дилерам.

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В связи с этим решением планируют сэкономить и на уборке заводов, куда возвращались некогда грязные после дорожных испытаний автомобили.

Лада Гранта – слегка модифицированная Лада Калина, которая давно устарела

Лада Гранта – слегка модифицированная Лада Калина, которая давно устарела

lada.ru

Примечательно, что представители АвтоВАЗ ссылаются на международный опыт, аргументируя это тем, что мировые бренды давно не обкатывают свои машины после производства. Ранее автомобили Лада перестали подвергать расширенной проверке на дороге, теперь от этой операции откажутся вовсе.

Новая Лада Веста разочаровала многих покупателей низким качеством

Новая Лада Веста разочаровала многих покупателей низким качеством

lada.ru

В руководстве решили заменить важные практические проверки на более тщательный осмотр непосредственно на сборочной линии. Чем это обернется для и без того невысокого качества моделей Лада, можно только догадываться.

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Автор
Стас Сидилев Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто Лада Lada ВАЗ новости безопасность
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Соколов Олег
Соколов Олег
У Украины вообще ничего нет. Никакого производства. Львовский автобус куда делся? Какие автобусы были? Загляденье. ЗАЗ где? В опе. О чём вы?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Украина даже просто ведро не способна выпустить. Хотя бы без гвоздей
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Луцький Руслан
Луцький Руслан
Кристина Стефанова, шлюха, лучше не выпускать ничего, чем позориться на весь мир дерьмом, которое выпускают кацабляди))
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