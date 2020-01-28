Ржавеют годами: свыше 20 авто бросили умирать на покинутой СТО

В туннеле на северо-западе Англии обнаружили настоящее сокровище. Десятки автомобилей, среди которых значатся редкие модели, находятся здесь заброшенными на протяжении многих лет.

Как выяснил OBOZREVATEL, кладбище машин обнаружил британский фотограф Кайл Мэй. Примечательно, что у этих автомобилей есть владелец (фотограф даже просил у него разрешение на съемку), однако ими никто не пользуется. Более того, за автомобилями даже не ухаживают.

Покинутые автомобили auto.cz

История необычного места началась ещё в конце XIX века. Изначально это был железнодорожный тоннель, который со временем закрыли за ненадобностью. Спустя 50 лет здесь был организован автосервис, но в 2012 году закрыли и его – из-за обвала потолка.

Покинутые автомобили auto.cz

Но несмотря на то, что саму СТО ликвидировали и законсервировали, находящиеся в нём "железные лошадки" вывозить не стали. В итоге, свыше 20 машин оказались покинутыми. Причём это были как сравнительно свежие на то время модели, так и раритеты – экземпляры, выпущенные в 1940-х-1960-х годах.

Покинутые автомобили auto.cz

Большинство а автомобилей находятся тут свыше 30 лет, поэтому, из-за долгих лет простоя в сырости, они сильно пострадали от ржавчины. Кроме того, некоторые машины, судя по фото, частично разукомплектованы.

Покинутые автомобили auto.cz

Среди представленных в "коллекции" автомобилей следует отметить Morris Minor, Land Rover Series II, Rover P5B, Triumph GT6, несколько Fiat (124, 127 и 130), Honda Civic первого поколения, Lotus Elite (Type 75), Ford Transit второго поколения, VW Golf GLi Convertible, Mitsubishi Pajero II и "останки" Volkswagen Transporter T5.

Покинутые автомобили auto.cz

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Какова будет дальнейшая судьба этих автомобилей, сказать сложно. С одной стороны, владелец не делает никаких спасательных шагов, а с другой – переживает за их судьбу; хотя бы потому, что не разглашает точное место нахождения "кладбища".

Покинутые автомобили auto.cz

Покинутые автомобили auto.cz

Покинутые автомобили auto.cz

Покинутые автомобили auto.cz

Покинутые автомобили auto.cz

Покинутые автомобили auto.cz

Покинутые автомобили auto.cz

Покинутые автомобили auto.cz

Покинутые автомобили auto.cz

Покинутые автомобили auto.cz

Покинутые автомобили auto.cz

Покинутые автомобили auto.cz

Покинутые автомобили auto.cz

Покинутые автомобили auto.cz

Покинутые автомобили auto.cz

К слову, это уже не первая "коллекция" старых авто, которую находят за последнее время. Например, как недавно рассказывал OBOZREVATEL, в США двое мужчин обнаружили ангар с довоенным машинами.

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