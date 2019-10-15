В Великобритании стартовало производство нового Nissan Juke

Первые серийные экземпляры нового Nissan Juke сошли с конвейера завода в Великобритании.

Об этом сообщает пресс-служба компании. В производство второго поколения популярной модели было инвестировано 100 млн фунтов стерлингов.

Nissan Juke europe.nissannews.com

Почти 10 лет прошло с момента дебюта первого Nissan Juke. За это время компактный кроссовер неоднократно обновлялся и модернизировался, а его тираж превысил миллион экземпляров.

Nissan Juke оснащен литровым 3-цилиндровым бензиновым двигателем DIG-T с турбонаддувом и мощностью 117 л.с., который также производится на заводе в Сандерленде. Он обладает улучшенными характеристиками и более эффективно расходует топливо.

В паре с новым мотором будет работать 6-ступенчатая механическая трансмиссия, а в качестве опции предлагается 7-ступенчатая роботизированная КП с двумя сцеплениями.

Новое поколение модели создавалось в европейском дизайн-центре Nissan в Лондоне и техническом центре компании в Крэнфилде. Дизайнеры старались сохранить узнаваемость модели, но при этом привнести в облик автомобиля больше динамизма.

Новинка стала крупнее и просторнее. Благодаря увеличенным размерам в салоне стало больше места для ног и головы задних пассажиров, а багажное отделение выросло до 422 л, что на 20% больше, чем у предшественника.

Nissan Juke europe.nissannews.com

Кроме того, огромное внимание было уделено коммуникационным возможностям и мультимедиа. Автомобиль оснащается системой In-car Nissan Connect, 8-дюймовым сенсорным дисплеем, встроенной точкой доступа Wi-Fi и функцией голосовых команд.

Nissan Juke europe.nissannews.com

Также впервые для Nissan Juke стала доступна фирменная технология помощи водителю ProPILOT. При движении по шоссе она сможет помогать водителю с управлением, торможением и разгоном.

Для нового Juke предлагается большая палитра из 15 цветовых комбинаций, а также разнообразные аксессуары и опции для дальнейшей персонализации модели.

Nissan Juke europe.nissannews.com

Nissan Juke europe.nissannews.com

Начало продаж на европейском рынке намечено на конец ноября. В Украине Nissan Juke второго поколения ожидается летом будущего года.

Как ранее писал OBOZREVATEL, компания планирует предложить покупателям крупный внедорожник на электротяге.

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