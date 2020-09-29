В Украину может хлынуть поток свежих автомобилей-утопленников из США

В сети появилось видео, на котором показаны сотни затопленных автомобилей в США. Учитывая, что в Украине "битки" и "утопленники" из Америки пользуются большим спросом, не исключено, что скоро эти машины появятся на отечественной вторичке.

Данные автомобили стали жертвой тропического шторма "Бета", который охватил юго-восточную часть США неделю назад. Видео, которое было размещено на сервисе YouTube, было снято с дрона в Хьюстоне, штат Техас. На кадрах можно увидеть, что многие авто были оставлены прямо в воде, поскольку водители не могли продолжить движение – у некоторых машин уровень воды достиг даже лобового стекла (чтобы посмотреть видео, досколльте новость до конца).

Пострадали машины разных марок и моделей – от пикапов Ford F-150 до масл-каров Dodge Challenger и Ford Mustang. Очевидно, что из-за полностью затопленного салона и двигателя автомобили отправятся прямо на аукцион по самым дешевым ценам.

Отметим, что тропический шторм "Бета" сначала разразился в Мексиканском заливе, после чего затопил Техас и долину Миссисипи. Ураган сопровождался сильным ветром со скоростью свыше 72 км/ч, во многих районах уровень осадков составил свыше 250 мм.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что журналисты сравнили цены на автомобили Lada украинской и российской сборки.