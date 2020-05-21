Главная Новости
21 мая • обновлено в 17:03
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

В Украине засветился самый мощный и самый быстрый седан в мире

2.8т
Читать материал на украинском

На украинских дорогах поймали очередную экзотику. На этот раз – Dodge Charger SRT Hellcat, который на сегодняшний день является самым мощным и самым быстрым седаном в мире среди серийных моделей (и если не брать в учёт тюнингованные авто).

Эксклюзивный Додж заметили в Харькове – недавно его пригнали из США, где купили на аукционе в состоянии после ДТП. Машину уже отремонтировали и поставили на учёт.

Dodge Charger SRT Hellcat в Украине

Dodge Charger SRT Hellcat в Украине

instagram.com/oleg_exigo

Звание самого мощного и самого быстрого седана Dodge Charger SRT Hellcat обеспечивает 6,2-литровый компрессорный V8 Hemi, выдающий 717 л.с. мощности и 880 Нм крутящего момента. Отметку в 100 км/ч заднеприводная четырехдверка с 8-скоростной АКПП проходит за 3,8 сек, классическую дрэговую дистанцию в 402 м – за 12,8 сек. Максимальная скорость – 329 км/ч.

Dodge Charger SRT Hellcat в Украине

Dodge Charger SRT Hellcat в Украине

instagram.com/oleg_exigo

Внешне Dodge Charger SRT Hellcat отличить от обычного седана можно по соответствующим шильдикам, воздухозаборнику на капоте, спойлеру на крышке багажника, особым колесам и тормозам Brembo, суппорты которых можно хорошо рассмотреть через спицы дисков.

Dodge Charger SRT Hellcat в Украине

Dodge Charger SRT Hellcat в Украине

instagram.com/oleg_exigo

Dodge Charger SRT Hellcat в Украине

Dodge Charger SRT Hellcat в Украине

instagram.com/oleg_exigo

Цена нового Dodge Charger SRT Hellcat в США составляет 65 тыс. долларов, с аукциона же такое авто можно купить по цене от пары тысяч до трёх десятков тысяч долларов в зависимости от состояния.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине заметили очень редкий внедорожник из Италии.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Автоновости Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Виталий Сазонов
Тема
Автоновости Украины
Теги
Dodge авто фотографии б/у автомобиль
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Авто Новости

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:19 706.

    Вылечились: 6227. Умерли: 579.

  • В мире заболели более 5 млн человек, погибли – 327 тысяч.

  • В Украине появился новый эпицентр коронавируса – за сутки обнаружили почти 70 случаев.

  • Испанию вытеснили из тройки лидеров по COVID-19 – в стране уже пятый раз продлили чрезвычайное положение.

  • Ученые нашли более заразные типы COVID-19 – каждый имеет разные мутации.

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги