В Украине засветился очень редкий электромобиль из Японии

На парковке в Киеве заметили очень редкий как для европейского континента электромобиль – Mitsubishi Minicab i-MiEV 2014 года. Это японский кей-кар, предназначенный в основном для продажи на внутреннем рынке.

Снимки машины опубликовал сайт TopGir.

У машины левое расположение руля, что нетипично для японского авто. Это наталкивает на мысль, что электрокар предназначался для другой страны или же его попросту переделали. Как бы то ни было, скорее всего, такой микровэн единственный в Украине.

В основном Mitsubishi Minicab i-MiEV продавали корпоративным клиентам, в частных руках он оказывался редко. Этот автомобиль идеально подходит для маленьких улочек Японии (его длина – всего 3,4 м, а ширина – 1,47 м), а вот в украинской местности машина выглядит сверхкомпактно.

За движение Mitsubishi Minicab i-MiEV отвечает электромотор мощностью 41 сила. Батарей у электровэна было две на выбор – емкостью 10,5 и 16 кВтч. Они обеспечивали запас хода 100 и 150 км соответственно.

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