В Украине вводят виртуальные водительские права: когда заработают

В середине декабря в Украине представят цифровые водительские права и техпаспорт автомобиля.

Инновация будет доступна в мобильном приложении "Дія", заявил "Громадському" первый заместитель главы Министерства цифровой трансформации Алексей Выскуб.

"Первый релиз мобильного приложения заработает с водительскими правами и техпаспортом. Фактически, их показывают патрульной полиции, которая должна иметь планшеты, подключенные к соответствующему реестру. Так, полицейские с помощью QR-кода на правах проверят в соответствующем реестре, что машина принадлежит вам и у вас есть права", – пояснил чиновник.

Также с помощью "Дії" украинцы смогут проверить достоверность документов на авто. Потребуется сфотографировать соответствующий QR-код, и программа отправит запрос в необходимый реестр и покажет ответ, был ли документ издан в рамках проекта "Дія" и действителен ли он.

Позже в данном приложении появятся студенческий билет, налоговый номер и паспорт.

"Примерно в первом квартале следующего года мы планируем выйти даже на цифровой паспорт гражданина. Безусловно, он будет с ограниченным использованием. Есть довольно сложные кейсы, где используют паспорт, но для того, чтобы сесть на поезд или внутренние авиаперевозки, смартфона будет достаточно", – сообщил Выскуб.

Водительское удостоверение Itc

Как писал OBOZREVATEL, в Украине в ноябре 2019 года истекает срок водительских удостоверения, которые выдавали временно на два года, поэтому их нужно обменять.

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