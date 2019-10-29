В Украине ввели новые штрафы для водителей: что изменилось

Во вторник, 29 октября в Верховной Раде приняли законопроект, что повышает штрафы за нарушение правил перевозки детей в авто.

За проект закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей" №1150 от 29 августа 2019 года проголосовали 332 народных депутата.

В пояснительно записке говорится, что согласно Правилам дорожного движения "запрещается перевозить детей, рост которых меньше 145 см или не достигших 12-летнего возраста, – в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства".

То есть родителям предстоит перевозить детей только в специальных детских креслах.

Также запрещается перевозить детей до 16-летнего возраста в кузове любого грузового автомобиля и осуществлять перевозки организованных групп детей в темное время суток.

Теперь согласно принятому закону за нарушение вышеперечисленных правил на нарушителя накладывается штраф в размере тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан – 510 гривен.

За повторное совершение нарушения на протяжении года повлечет увеличение штрафа в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан – 850 гривен.

Скриншот

Скриншот

Согласно закону, на органы Нацполиции возлагается обязанность рассматривать дела об административных правонарушениях по перевозке детей.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования. Автором закона выступил Дмитрий Шпенов (внефракционный).

Штрафы для водителей

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 октября водители в Украине за пределами населенных пунктов должны включать ближний свет фар. В случае невыполнения данного требования водителям грозит штраф.

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