В Украине вступил в силу новый закон об угоне авто: что грозит преступникам

В Украине вступил в силу закон, который существенно ужесточает наказание за угон автомобилей. За соответствующий законопроект Верховная Рада проголосовала еще в начале месяца, 3 сентября, после чего его подписал президент.

Вчера, 24 сентября, текст закона появился на официальном сайте газеты Верховной Рады "Голос України". На следующей день документ официально приобрел юридическую силу.

Согласно закону под номером 3301, угонщикам грозит более серьезная ответственность за свои действия, а именно:

За кражу авто – лишение свободы сроком от 3 до 5 лет. Ранее же за такие действия грозил штраф. Если же незаконные действия были совершены в составе преступной группы и с применением насилия – от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

За угон автомобиля с помощью электронных устройств – лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без такового.

За незаконное изменение номера кузова автомобиля, шасси и двигателя – до 5 лет лишения свободы.

За организацию мест, где хранятся или разбираются угнанные автомобили – до 5 лет (или до 7, если речь идет об организованной преступной группе).

Определение степени тяжести преступления будет исходить из полной стоимости автомобиля а не ущерба, который был причинен. Например, за кражу машины стоимостью от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов ( примерно 105 000 – 265 000 гривен) будут также наказывать лишением свободы сроком от 5 до 8 лет.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что с 1 октября все автомобилисты обязаны включать ближний свет фар в дневное время суток при движении за городом.