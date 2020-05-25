В Украине стартовали продажи моделей Renault c ГБО

Компания Renault начала продажу популярных моделей Logan и Sandero с газобалонным оборудованием.

В Украине стартовали продажи Renault Logan и Sandero c ГБО renault.ua

В официальной дилерской сети Renault в Украине вновь появились автомобили с фирменным ГБО. Среди преимуществ таких версий – увеличенный запас хода, удобная и безопасная система подачи топлива с автоматическим управлением, заметное снижение расходов на топливо и забота об окружающей среде.

Среди положительных особенностей использования газа – сохранение защитной масляной пленки на стенках цилиндров, отсутствие нагара на свечах зажигания и снижение нагрузки на шатунно-поршневую группу. В результате двигатель прослужит дольше. Немаловажно, что использование газа по сравнению с бензином позволяет снизить уровень выбросов NOx в 2 раза, а CO и CH –в 10 раз.

В Украине стартовали продажи Renault Sandero c ГБО renault.ua

В моделях Renault используется современное и надежное оборудование итальянской компании BRC Gas Equipment. Около 50 лет она является лидером в области проектирования и производства ГБО для автомобилей, работающих как на сжатом, так и на сжиженном газе. Причем, разработка и производство всех компонентов системы происходит на собственных предприятиях компании.

В Украине стартовали продажи Renault Logan c ГБО renault.ua

При переоборудовании автомобиля у официального дилера сберегается стандартная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч км пробега. Кроме того, предоставляется гарантия от производителя ГБО – 3 года или 200 тысяч км пробега.

Техническое обслуживание ГБО производится одновременно с плановим ТО в любом дилерскому центре Renault в Украине. Кроме того, автомобили с ГБО можно приобрести в рамках бонусных программ Renault Finance.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Renault планирует пополнить семейство электромобилей.

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