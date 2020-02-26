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26 февраля • обновлено в 15:15
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В Украине разрабатывают электромобиль по цене Renault Logan

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Группа украинских энтузиастов работает над созданием электромобиля, который будет предлагаться по доступной цене. Ожидается, что он будет стоить на уровне Renault Logan – 9-12 тыс. долларов.

Как пишет TopGir, в распоряжении которого оказалась информация по данному проекту, у автомобиля уже есть название – Порто-Франко 42. Первая часть имени означает "свободный порт" (собственно, именно так это выражение и переводится с итальянского), а число 42 отсылает к населению Украины в миллионах.

Порто-Франко 42

Порто-Франко 42

topgir.com.ua

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Габариты Порто-Франко 42 составляют 4,5 х 1,8 х 1,55 м, а клиренс равен 165 мм. Разрабатываемый электромобиль относится к С-классу, при этом выпускать его планируют в нескольких кузовах, но пока лишь представлена версия седан. Позиционируется будущая новинка как молодежное авто с прицелом на молодежь.

Порто-Франко 42

Порто-Франко 42

topgir.com.ua

Порто-Франко 42

Порто-Франко 42

topgir.com.ua

На данный момент готовы лишь эскизы машины, однако на них она выглядит довольно детализировано. Электрокар получит спортивную и стремительную внешность, при этом в его дизайне прослеживаются черты Kia Stinger, а также Hyundai Ioniq и i30. Над экстерьером модели работает украинский дизайнер Роман Прядько.

Kia Stinger

Kia Stinger

caranddriver.com

Hyundai Ioniq

Hyundai Ioniq

caranddriver.com

Порто-Франко 42 сможет ускоряться до "сотни" менее чем за 10 сек.

Разработчики проекта отметили, что сейчас ведутся переговоры о запуске электрокара в серию. Производство планируется начать после того, как уровень качества и безопасности модели будет доведен до мировых стандартов.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, на днях Renault представила новый электромобиль – компакт-кар для города с запасом хода 180 км.

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Читайте все новости по теме "Автоновости Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Валентин Петров
Тема
Автоновости Украины
Теги
электромобили фотографии
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Lisitsin Vitalii
Lisitsin Vitalii
В Украине разрабатывают электромобиль... На данный момент готовы лишь эскизы машины, однако на них она выглядит довольно детализировано... К.лоуны
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