В Украине продают авто со скрученными пробегами на 500-800 тысяч км

Не так давно онлайн-площадка по продаже машин Auto.Ria запустила проект "проверенные авто", и он уже дал первые плоды. В частности, анализ позволил выявить масштабы такой проблемы, как скрученный пробег – в некоторых случаях цифры оказались шокирующими.

Эксперты площадки проверили по реестрам свыше 400 000 машин, которые выставлялись на продажу, и выяснили, что пробег скручен у 38,9% машин. И это речь идет лишь о тех автомобилях, которые проверили, то есть общее значение для всего рынка является еще большим.

При этом в некоторых случаях пробег скручивают на колоссальные числа (20-50 тысяч – это еще мелочи). Так, рекордсменами по этому показателю являются следующие автомобили, которые ранее выставлялись на продажу:

Mercedes-Benz Sprinter, 2010 г.в. – скручено на 541 тысячу км (на самом деле здесь "скрутка" еще больше, ведь последние опорные данные фиксировались 7 лет назад).

Renault Trafic, 2012 г.в. – скручено на 603 тыс. км (почти 1 млн км был еще 4 года назад).

Hyundai Elantra 2013 г.в. – скручено на 665 тыс. км (за 10 месяцев до проверки было 743 тыс. км).

Skoda Octavia, 2014 г.в. – скручено на на 685 тыс. км (почти 3 года назад было 905 тыс. км).

Toyota Camry 2013 г.в. – скручено на 854 тыс. км (за 8 месяцев до проверки было 1 млн 029 тыс. км).

Как видим, здесь же всплывает интересная деталь – пробег уменьшен не у 30- и даже 20-летних авто, а у свежих машин, большей части из которых нет даже одного десятка лет.

Пример скрученного пробега. Фото: auto.ria.com

Также порою встречаются и "мультискрутки", это когда одометр подкручивают больше одного раза. Например, как у Skoda Fabia 2010 года: продавец указал пробег в 173 тысячи км, тогда как 2 года и 4 месяца назад он составлял 250 тыс. км, а 1 год и 8 месяцев назад – 243 тыс. км.

Пример скрученного пробега. Фото: auto.ria.com

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Молдове вот уже как 14 лет не могут продать абсолютно новый Mercedes-Benz.

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