В Украине появился Nissan, как из фильма "Форсаж"

На фото показали редчайший спортивный Nissan Skyline GT-R R34, который привезли в одесский порт. Автомобиль такой же модели снимался в фильме "Форсаж" 2003 года.

Старый Nissan Skyline GT-R R34 до сих пор выглядит очень круто. Фото: dreamcar.ua

По информации Top Gir, культовый японский спорткар является "битком", который привезли из США. Но по фото этого не видно, ведь в сети показали только заднюю часть автомобиля. Возможно, повреждения сосредоточены в передней части.

Под капотом купе установлен мощный турбированный 6-цилиндровый двигатель объемом 2,6 л на 280 л.с. Но. по некоторым данным, отдача силового агрегата на самом деле была на 50 л.с. выше и предлагала владельцам все 330 л.с.

Nissan Skyline GT-R R34 из фильма "Форсаж". Фото: fastandfurious.fandom.com

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